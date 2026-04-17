Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Dokter Ungkap Rahasia Anak Sehat dengan 20 Variasi Makanan dalam Seminggu

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |12:13 WIB
Dokter Ungkap Rahasia Anak Sehat dengan 20 Variasi Makanan dalam Seminggu
Dokter Ungkap Rahasia Anak Sehat dengan 20 Variasi Makanan dalam Seminggu (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Orang tua sering kali mengabaikan kebutuhan gizi anak dari makanan yang dikonsumsinya. Mereka cenderung mengira lambatnya tumbuh kembang anak semata-mata disebabkan oleh penggunaan gadget, terutama di era digital saat ini.

Padahal, kebutuhan gizi menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi tumbuh kembang anak. Sementara itu, makanan bernutrisi tinggi sebenarnya mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa divariasikan.

President of Indonesian Nutrition Association, Luciana B. Sutanto, mengatakan bahwa kunci utama pemenuhan gizi anak bukan terletak pada satu jenis makanan, melainkan keberagaman. Ia menyebut, anak idealnya mengonsumsi hingga 20 jenis makanan berbeda dalam satu minggu agar kebutuhan nutrisinya terpenuhi secara optimal.

Menurut dr. Luciana, banyak anak terbiasa mengonsumsi makanan yang itu-itu saja setiap hari. Padahal, kebiasaan ini berisiko membuat anak kekurangan zat gizi penting, seperti zat besi dan protein.

“Kalau makannya itu-itu terus, kita tidak mendapatkan zat gizi yang lengkap,” ujar dr. Luciana, Rabu (15/4/2026).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement