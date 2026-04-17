Dokter Ungkap Rahasia Anak Sehat dengan 20 Variasi Makanan dalam Seminggu

JAKARTA - Orang tua sering kali mengabaikan kebutuhan gizi anak dari makanan yang dikonsumsinya. Mereka cenderung mengira lambatnya tumbuh kembang anak semata-mata disebabkan oleh penggunaan gadget, terutama di era digital saat ini.

Padahal, kebutuhan gizi menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi tumbuh kembang anak. Sementara itu, makanan bernutrisi tinggi sebenarnya mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa divariasikan.

President of Indonesian Nutrition Association, Luciana B. Sutanto, mengatakan bahwa kunci utama pemenuhan gizi anak bukan terletak pada satu jenis makanan, melainkan keberagaman. Ia menyebut, anak idealnya mengonsumsi hingga 20 jenis makanan berbeda dalam satu minggu agar kebutuhan nutrisinya terpenuhi secara optimal.

Menurut dr. Luciana, banyak anak terbiasa mengonsumsi makanan yang itu-itu saja setiap hari. Padahal, kebiasaan ini berisiko membuat anak kekurangan zat gizi penting, seperti zat besi dan protein.

“Kalau makannya itu-itu terus, kita tidak mendapatkan zat gizi yang lengkap,” ujar dr. Luciana, Rabu (15/4/2026).