HOME WOMEN MOM AND KIDS

4 Cara Bikin Tummy Time Jadi Momen Seru, Bukan Drama!

Niko Prayoga , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |14:05 WIB
4 Cara Bikin Tummy Time Jadi Momen Seru, Bukan Drama!
4 cara bikin tummy time jadi momen seru. (Foto: Freepik)
EMPAT cara bikin tummy time jadi momen seru akan diulas Okezone dalam artikel ini. Tummy time atau sesi melatih bayi tengkurap sering kali menjadi momen yang menantang bagi orangtua.

Tidak jarang, bayi akan mulai rewel atau "ngomel" karena merasa lelah atau tidak nyaman. Maka dari itu, perlu cara khusus untuk melakukan tummy time agar sang buah hati tidak cepat lelah dan rewel karena kesakitan.

Bayi terjatuh

1. 4 Cara Bikin Tummy Time Jadi Momen Seru

Dokter spesialis anak, dr. Lucky Yogasatria dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya memperkenalkan teknik yang disebut dengan "Pancake Hold" atau yang juga dikenal dengan gaya gendong "Tiger on Tree".

“Nah ada cara lain stimulasi leher tengkurap dengan menggendong gaya ‘Tiger on Tree’,” kata dr. Lucky, dikutip Jumat (24/4/2026).

dr. Lucky menjelaskan bahwa teknik ini memungkinkan bayi tetap melakukan stimulasi otot leher dan punggung tanpa harus diletakkan di atas kasur. Dalam videonya, dr. Lucky mendemonstrasikan cara menggendong bayi dengan posisi tengkurap di lengan orang tua. Caranya cukup sederhana:

1. Letakkan bayi dalam posisi tengkurap di atas satu lengan.

2. Pastikan tangan orangtua menyangga bagian dada dan perut bayi dengan aman.

3. Gunakan tangan lainnya untuk memberikan dukungan tambahan pada punggung atau leher.

4. Posisikan bayi digendong dengan menyamping dan menghadap ke depan.

 

