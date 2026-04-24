Rey Mbayang Cukur Botak karena Sakit Autoimun

JAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari aktor sekaligus selebritas Tanah Air, Rey Mbayang, yang mengaku tengah mengidap penyakit autoimun hingga harus mencukur habis rambutnya.

Hal tersebut diungkapkan Rey melalui unggahan Instagram Story di akun pribadinya @rey_mbayang pada Kamis, 23 April 2026. Sebelumnya, ia sempat mencuri perhatian publik setelah mengunggah video saat mencukur rambutnya hingga botak.

Banyak warganet mempertanyakan alasan di balik keputusannya tersebut. Hingga akhirnya, Rey memberikan klarifikasi melalui unggahan di akun Instagram-nya.

“Jadi alasan botakin kepala karena punya sakit ‘autoimmune’ psoriasis. Nanti googling aja seperti apa ya,” kata Rey.

Suami dari Dinda Hauw itu juga menceritakan sejumlah gejala yang dialaminya sebelum didiagnosis penyakit autoimun. Ia mengaku telah merasakan ketidaknyamanan pada tulang selama empat bulan terakhir, hingga mengalami kerontokan rambut yang cukup parah di bagian atas kepala.