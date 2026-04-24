Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Rey Mbayang Cukur Botak karena Sakit Autoimun

Niko Prayoga , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |11:09 WIB
Rey Mbayang Cukur Botak karena Sakit Autoimun
Rey Mbayang Cukur Botak karena Sakit Autoimun (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari aktor sekaligus selebritas Tanah Air, Rey Mbayang, yang mengaku tengah mengidap penyakit autoimun hingga harus mencukur habis rambutnya.

Hal tersebut diungkapkan Rey melalui unggahan Instagram Story di akun pribadinya @rey_mbayang pada Kamis, 23 April 2026. Sebelumnya, ia sempat mencuri perhatian publik setelah mengunggah video saat mencukur rambutnya hingga botak.

Banyak warganet mempertanyakan alasan di balik keputusannya tersebut. Hingga akhirnya, Rey memberikan klarifikasi melalui unggahan di akun Instagram-nya.

“Jadi alasan botakin kepala karena punya sakit ‘autoimmune’ psoriasis. Nanti googling aja seperti apa ya,” kata Rey.

Suami dari Dinda Hauw itu juga menceritakan sejumlah gejala yang dialaminya sebelum didiagnosis penyakit autoimun. Ia mengaku telah merasakan ketidaknyamanan pada tulang selama empat bulan terakhir, hingga mengalami kerontokan rambut yang cukup parah di bagian atas kepala.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Apakah Penyakit Autoimun Bisa Disembuhkan? Begini Kata Dokter Penyakit Dalam
Erika Carlina Idap Penyakit Autoimun, Ini Gejala yang Dialami
Kartika Putri Kembali ke Singapura, Jalani Pemeriksaan ke Dermatologis
Kartika Putri Klarifikasi Terkait Luka-Luka di Wajahnya, Ngaku Alergi Obat Autoimun
Penyakit Ruam dan Lepuh pada Wajah Kartika Putri Akhirnya Terungkap, Ini Penyebabnya!
Penyakit Psoriasis yang Diidap Kim Kardashian Kambuh, Sebabkan Ruam Kemerahan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement