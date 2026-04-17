HOME WOMEN MOM AND KIDS

Jangan Cium Bayi Sembarangan! Ini Bahayanya

Niko Prayoga , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |13:20 WIB
Jangan Cium Bayi Sembarangan! Ini Bahayanya
Jangan Cium Bayi Sembarangan! Ini Bahayanya
JAKARTA - Mencium bayi kerap menjadi cara orang dewasa mengungkapkan rasa gemas, terutama saat pertama kali bertemu atau ketika menggendong bayi.

Namun, kebiasaan ini ternyata perlu diwaspadai. Bayi bisa saja tertular virus yang tanpa disadari dibawa oleh orang dewasa. Influencer sekaligus dokter spesialis anak, Lucky Yogasatria, menjelaskan bahwa mencium bayi dapat membahayakan kesehatannya, bahkan jika orang yang menciumnya terlihat sehat.

Ia menjelaskan, dalam dunia medis terdapat istilah carrier, yaitu seseorang yang membawa virus tanpa menunjukkan gejala. Kondisi ini membuat banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya bisa menularkan virus kepada bayi melalui kontak dekat seperti ciuman.

“Dalam dunia medis ada istilah ‘carrier’. Artinya, orang tersebut terlihat sehat, tidak merasa sakit, tapi sebenarnya membawa virus di dalam tubuhnya,” jelas dr. Lucky dalam unggahan di Instagramnya.

Beberapa virus yang umum dibawa oleh orang dewasa antara lain virus flu, RSV (Respiratory Syncytial Virus), hingga herpes simpleks. Pada orang dewasa atau remaja dengan sistem imun yang kuat, virus ini biasanya hanya menimbulkan gejala ringan seperti batuk dan pilek, bahkan bisa sembuh tanpa pengobatan dalam beberapa hari.

