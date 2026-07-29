Billy Syahputra Cerita Tumbuh Kembang Anaknya: Sudah Bisa Mengoceh hingga Bisa Berdiri

JAKARTA - Billy Syahputra membagikan kabar terbaru mengenai perkembangan sang anak yang kini mulai memasuki fase aktif. Presenter tersebut mengungkapkan buah hatinya sudah mulai mengoceh, berdiri, hingga berlarian, meski momen kebersamaan mereka jarang terlihat di media sosial.

Billy mengakui dirinya memang tidak terlalu sering membagikan aktivitas bersama anaknya melalui media sosial. Menurutnya, hal itu membuat banyak orang mengira dirinya jarang menghabiskan waktu bersama sang buah hati.

"Mungkin aku di media sosial kurang update. Kalau di media sosial update, mungkin orang-orang tahu ya. Karena memang kurang update, jadi ya ini cuma cerita saja," kata Billy Syahputra di kawasan Tendean, Mampang, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Tumbuh Kembang Anak

Meski begitu, Billy memastikan tumbuh kembang anaknya berjalan dengan baik. Ia bersyukur sang buah hati kini sudah menunjukkan perkembangan yang pesat, baik dari kemampuan berbicara maupun bergerak.

"Alhamdulillah berjalan dengan baik. Iya, sudah ngoceh-ngoceh, sudah berdiri, sudah lari sana lari sini," tuturnya.

Billy juga membagikan cara yang ia lakukan untuk mengajarkan anak mengenali hal-hal yang berbahaya. Ia memilih memberikan pengertian secara langsung, layaknya berbicara dengan orang yang sudah memahami apa yang disampaikan.

"Kayak semalam tuh aku bilang sama anak aku, 'Nak, Dek, enggak boleh main itu. No, no, no, nanti kalau kena muka gimana?' Aku ngomong begitu sama anak," jelas Billy.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

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