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HOME WOMEN LIFE

5 Kebiasaan Kecil yang Bikin Hari Biasa Terasa Lebih Bermakna

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |09:05 WIB
5 Kebiasaan Kecil yang Bikin Hari Biasa Terasa Lebih Bermakna
Ilustrasi kebiasaan kecil yang membuat hari lebih bermakna. (Foto: dok jcomp/Magnific)
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JAKARTA - Tidak setiap hari harus diisi dengan pencapaian besar atau pengalaman yang istimewa. Ada kalanya kita hanya bangun tidur, bekerja, makan, menyelesaikan pekerjaan rumah, lalu kembali beristirahat. Meski terasa biasa saja, hari-hari seperti ini sebenarnya juga bisa memberikan kebahagiaan.

Kuncinya adalah belajar menikmati momen-momen kecil yang sering terlewatkan karena kesibukan. Kebiasaan sederhana yang dilakukan dengan penuh kesadaran dapat membantu kita merasa lebih tenang, bersyukur, dan terhubung dengan kehidupan sehari-hari.

Melansir Times of India, ada lima kebiasaan kecil yang bisa dilakukan untuk membuat hari-hari biasa terasa lebih bermakna.

1. Mulai Pagi Tanpa Langsung Memeriksa Ponsel

Beberapa menit pertama setelah bangun tidur bisa dimanfaatkan untuk menikmati suasana pagi dengan lebih tenang. Cobalah untuk tidak langsung meraih ponsel. Luangkan waktu sejenak untuk menarik napas dalam-dalam, menikmati udara pagi, atau sekadar duduk tanpa memikirkan pekerjaan yang menunggu.

Kebiasaan kecil ini bisa memulai hari dengan lebih sadar, tanpa langsung dibebani berbagai informasi dan tuntutan dari luar.

2. Luangkan Waktu pada Sore Hari untuk Menenangkan Diri

Setelah menjalani aktivitas sepanjang hari, tubuh dan pikiran membutuhkan waktu untuk beristirahat. Salah satu caranya adalah menciptakan kebiasaan sederhana pada sore atau malam hari.

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