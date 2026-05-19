Jaga Kesehatan Mental dengan Kebiasaan Kecil Ini, Tak Sampai 5 Menit

JAKARTA - Sering kali, tips menjaga kesehatan mental yang kerap didengar terasa sangat berat, mulai dari detoks media sosial secara total, merombak jadwal tidur, hingga rutinitas olahraga yang ketat. Alih-alih membuat tenang, tekanan untuk melakukan perubahan besar ini justru sering kali memicu rasa stres baru.

Padahal, perubahan nyata tidak selalu lahir dari transformasi besar yang drastis. Berdasarkan penelitian, keberhasilan perubahan perilaku justru lebih sering dibangun melalui tindakan-tindakan kecil yang konsisten. Untuk itulah kebiasaan kecil ini hadir dan siap ditiru, sangat sederhana, dan tak sampai lima menit.

Berikut adalah beberapa kebiasaan kecil untuk menenangkan pikiran, meningkatkan suasana hati, dan menghadirkan rasa nyaman di tengah kesibukan:

1. Menulis Apa Saja

Saat isi kepala terasa penuh, bising, dan berputar-putar, cobalah untuk mengambil kertas atau jurnal. Pasang pengatur waktu (timer) selama 2 hingga 5 menit, lalu tuliskan apa saja yang terlintas di pikiran Anda tanpa perlu memikirkan struktur, tata bahasa, atau estetika tulisan.

Tujuannya untuk memberikan tempat bagi pikiran-pikiran tersebut agar berpindah dari kepala ke atas kertas. Proses menulis ini terbukti ampuh mengurangi kecenderungan merenung berlebihan sekaligus membantu sistem saraf Anda menjadi lebih rileks.

2. Gerakkan Tubuh dengan Cara yang Menyenangkan

Aktivitas fisik dalam durasi yang sangat singkat dapat meningkatkan sirkulasi darah dan memicu suasana hati seperti dopamin dan serotonin. Kuncinya adalah menyenangkan. Kamu tak perlu melakukan olahraga berat, cukup setel satu lagu favorit lalu menarilah dengan bebas, lakukan peregangan tubuh, atau sekadar berjalan kaki di sekitar ruangan. Bergerak dengan cara yang santai dan penuh permainan akan membantu melepas ketegangan mental secara instan.

3. Memutar Ulang Kenangan

Saat tingkat stres melonjak, sesuatu yang familier menjadi penenang yang sangat efektif. Menonton potongan video dari acara masa kecil yang kamu sukai, mendengarkan lagu lama yang menemani kamu saat remaja, atau membaca ulang satu bab dari buku favorit mampu menurunkan beban kognitif otak. Karena otak kamu sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, muncul rasa aman dan stabilitas yang membantu menenangkan sistem saraf yang sedang tegang.

4. Rapikan Sudut Kecil di Dekatmu