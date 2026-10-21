5 Olahan Mangga Kekinian yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah

Mango Sticky Rice, salah satu olahan mangga yang enak dan mudah dibuat. (Foto: dok jcomp/Magnific)

JAKARTA - Mangga menjadi salah satu buah favorit yang bisa diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Rasanya yang manis dan segar membuat buah ini cocok dijadikan makanan penutup, minuman, hingga camilan untuk menemani waktu santai.

Selain dimakan langsung, mangga juga bisa dikreasikan menjadi aneka menu kekinian yang tampilannya menarik dan rasanya tidak kalah dari hidangan di kafe. Nah, berbagai olahan tersebut bisa dibuat sendiri di rumah dengan bahan yang relatif mudah ditemukan. Bahkan, beberapa resepnya juga berpotensi dijadikan ide jualan.

5 Olahan Mangga Kekinian

Berikut lima olahan mangga kekinian beserta bahan dan cara membuatnya.

1. Mango Sago

Mango Sago

Mango sago adalah dessert dingin yang memadukan potongan mangga segar, sagu mutiara, dan campuran susu yang creamy. Perpaduan rasa manis mangga dengan tekstur kenyal sagu membuat hidangan ini cocok dinikmati sebagai pencuci mulut atau camilan saat cuaca panas.

Bahan-bahan:

2 buah mangga matang

50 gram sagu mutiara

200 ml susu evaporasi

100 ml santan atau susu cair

2–3 sendok makan susu kental manis

Es batu secukupnya

Cara membuat: