JAKARTA - Mangga menjadi salah satu buah favorit yang bisa diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Rasanya yang manis dan segar membuat buah ini cocok dijadikan makanan penutup, minuman, hingga camilan untuk menemani waktu santai.
Selain dimakan langsung, mangga juga bisa dikreasikan menjadi aneka menu kekinian yang tampilannya menarik dan rasanya tidak kalah dari hidangan di kafe. Nah, berbagai olahan tersebut bisa dibuat sendiri di rumah dengan bahan yang relatif mudah ditemukan. Bahkan, beberapa resepnya juga berpotensi dijadikan ide jualan.
5 Olahan Mangga Kekinian
Berikut lima olahan mangga kekinian beserta bahan dan cara membuatnya.
Mango sago adalah dessert dingin yang memadukan potongan mangga segar, sagu mutiara, dan campuran susu yang creamy. Perpaduan rasa manis mangga dengan tekstur kenyal sagu membuat hidangan ini cocok dinikmati sebagai pencuci mulut atau camilan saat cuaca panas.