Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Olahan Mangga Kekinian yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |17:05 WIB
5 Olahan Mangga Kekinian yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah
Mango Sticky Rice, salah satu olahan mangga yang enak dan mudah dibuat. (Foto: dok jcomp/Magnific)
A
A
A

JAKARTA - Mangga menjadi salah satu buah favorit yang bisa diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Rasanya yang manis dan segar membuat buah ini cocok dijadikan makanan penutup, minuman, hingga camilan untuk menemani waktu santai.

Selain dimakan langsung, mangga juga bisa dikreasikan menjadi aneka menu kekinian yang tampilannya menarik dan rasanya tidak kalah dari hidangan di kafe. Nah, berbagai olahan tersebut bisa dibuat sendiri di rumah dengan bahan yang relatif mudah ditemukan. Bahkan, beberapa resepnya juga berpotensi dijadikan ide jualan.

5 Olahan Mangga Kekinian

Berikut lima olahan mangga kekinian beserta bahan dan cara membuatnya.

1. Mango Sago

Mango Sago
Mango Sago

Mango sago adalah dessert dingin yang memadukan potongan mangga segar, sagu mutiara, dan campuran susu yang creamy. Perpaduan rasa manis mangga dengan tekstur kenyal sagu membuat hidangan ini cocok dinikmati sebagai pencuci mulut atau camilan saat cuaca panas.

Bahan-bahan:

  • 2 buah mangga matang
  • 50 gram sagu mutiara
  • 200 ml susu evaporasi
  • 100 ml santan atau susu cair
  • 2–3 sendok makan susu kental manis
  • Es batu secukupnya

Cara membuat:

  1. Rebus sagu mutiara hingga bening dan matang, kemudian tiriskan serta bilas dengan air bersih.
  2. Kupas mangga, lalu potong salah satunya menjadi bentuk dadu.
  3. Blender satu buah mangga bersama susu evaporasi, santan atau susu cair, dan susu kental manis hingga halus.
  4. Campurkan sagu mutiara dengan saus mangga yang sudah dibuat.
  5. Tambahkan potongan mangga sebagai pelengkap.
  6. Simpan di dalam kulkas selama satu hingga dua jam sebelum disajikan agar lebih segar.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/612/3247858//cara_menanam_pohon_mangga-FIn5_large.jpg
Cara Menanam Pohon Mangga dari Biji hingga Berbuah Lebat dan Manis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement