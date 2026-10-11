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Cara Pakai Blush Sesuai Bentuk Wajah agar Makeup Terlihat Lebih Menawan

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Minggu, 11 Oktober 2026 |19:05 WIB
Cara Pakai Blush Sesuai Bentuk Wajah agar Makeup Terlihat Lebih Menawan
Ilustrasi cara pakai blush sesuai bentuk wajah. (Foto: dok nensuria/Magnific)
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JAKARTA - Blush jadi salah satu produk makeup yang bisa membuat wajah terlihat lebih segar dan menonjolkan fitur wajah secara alami. Namun, perlu diingat, posisi mengaplikasikan blush bisa memengaruhi hasil akhir makeup.

Penempatan blush sebaiknya disesuaikan dengan bentuk wajah agar hasilnya terlihat bagus. Direktur kecantikan nasional di Nordstrom, Autumne West, menjelaskan bahwa posisi blush dapat membantu menonjolkan atau melembutkan fitur wajah tertentu.

Cara Pakai Blush Sesuai Bentuk Wajah

Melansir dari laman Byrdie, makeup artist selebriti, Christian Briceno, membagikan teknik mengaplikasikan blush untuk berbagai teknik bentuk wajah. Mulai dari wajah bulat hingga lonjong, setiap bentuk wajah punya teknik berbeda demi menciptakan tampilan yang cocok.

1. Wajah Bulat

Untuk pemilik wajah bulat, aplikasikan blush sedikit lebih tinggi di atas tulang pipi dan di bawah area pelipis. Kemudian, pulas blush ke arah pelipis dengan gerakan menyerong ke atas. Teknik ini bisa menciptakan ilusi wajah lebih terangkat.

2. Wajah Persegi

Wajah persegi biasanya memiliki rahang tegas dan sudut wajahnya lebih terlihat. Pada bentuk wajah ini, aplikasikan blush tepat di atas tulang pipi lalu pulaskan dengan gerakan melingkar ke arah pelipis untuk menciptakan tampilan lebih lembut.

3. Wajah Berbentuk Hati

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