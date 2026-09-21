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Tren Anti Blush, Cara Baru Bikin Pipi Tampak Merona Alami

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |19:05 WIB
Tren Anti Blush, Cara Baru Bikin Pipi Tampak Merona Alami
Ilustrasi tren anti blush. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Tren makeup terus berubah. Setelah beberapa tahun pipi dengan rona merah atau blush on yang cukup intens menjadi salah satu gaya makeup yang populer, kini muncul tren dengan pendekatan yang justru berlawanan.

Namanya anti-blush atau no-blush. Tren ini mengutamakan tampilan kulit yang terlihat natural, halus, dan seolah-olah mendapatkan rona sehat bukan karena menggunakan blush, melainkan karena kondisi kulit yang terawat.

Melansir Vogue Adria, tren anti-blush semakin banyak diminati dan populer, termasuk di Korea Selatan yang memang dikenal dengan gaya makeup minimalis dan tampilan kulit yang terlihat alami. 

Apa Itu Tren Anti-Blush?

Anti-blush merupakan tren makeup yang membuat pipi terlihat hanya sedikit kemerahan, sekitar satu atau dua tingkat lebih hangat dari warna alami kulit.

      
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