Potret Anggun Dita Karang Berbalut Kebaya di Acara The Remarried Empress

Dita Karang dalam acara drama Korea terbaru, The Remarried Empress. (Foto: dok Instagram/@hey__deets)

JAKARTA - Dita Karang tampil anggun dengan busana bernuansa tradisional saat menghadiri acara promosi drama Korea terbaru, The Remarried Empress. Momen ini ia bagikan lewat Instagram pribadinya,@hey__deets pada 6 November 2026.

Mantan anggota Secret Number ini mencuri perhatian lewat perpaduan kebaya dan kain batik yang memberikan sentuhan elegan sekaligus mewah. Penampilannya semakin menarik dengan detail renda, motif batik, serta aksesori bernuansa emas.

Pakai Kebaya dan Kain Batik

Dita Karang kenakan kebaya.

Dita Karang terlihat mengenakan kebaya berbahan renda berwarna champagne dengan hiasan manik-manik emas. Ia juga menambahkan aksesori syal batik cokelat yang menutupi satu bahunya, sementara sisi lainnya dilengkapi dengan kain menyerupai cape.

Idol 29 tahun ini memadukan kebayanya dengan rok panjang berwarna cokelat gelap motif batik, lengkap dengan belahan tinggi di bagian depan. Detail potongan diagonal di area pinggul membuat penampilannya jadi semakin berdimensi.

Aksesori Emas Tambah Kesan Manis

Perhiasan Dita Karang.

Untuk melengkapi penampilannya, Dita memilih sejumlah aksesori berwarna emas. Ia mengenakan anting berbentuk daun, beberapa cincin dengan desain organik, serta gelang cuff berukuran lebar yang memberikan kesan mewah.