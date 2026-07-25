Pesona Kebaya Klasik dan Modern, Dari Estetika Vintage hingga Kasual Elegan

JAKARTA - Kebaya adalah warisan budaya yang pesonanya tidak pernah luntur. Seiring berjalannya waktu, pakaian ini terus berevolusi. Kadang bingung membedakan antara kebaya klasik yang kental dengan nuansa klasik, dan kebaya modern yang lebih bebas.

Walaupun sama-sama anggun, keduanya punya karakter yang cukup bertolak belakang. Yuk bahas perbedaannya.

1. Siluet dan Pakem Potongan

Gaya kebaya modern Andien. (Foto: dok Instagram/andien)

Bicara tentang kebaya klasik, daya tariknya justru ada pada aturan baku atau pakem yang dipertahankan.

Kebaya Klasik: Model seperti Kutu Baru, Encim, atau Kartini memiliki garis potongan yang rapi dan pas di badan. Estetika vintage yang ditawarkan oleh siluet klasik ini memberikan pesona nostalgia yang kuat tanpa perlu banyak perubahan bentuk.

Kebaya Modern: Desainnya mendobrak aturan baku tersebut dengan sangat leluasa. Kebaya jenis ini sering mengadopsi elemen mode global, seperti penggunaan kerah off-shoulder, lengan balon (puff sleeves), hingga potongan kain asimetris yang dinamis.

2. Material dan Permainan Detail

Dari segi bahan yang digunakan, perbedaan antara keduanya juga sangat terasa.

Kebaya Klasik: Umumnya setia pada material dasar seperti katun, beludru, atau brokat dengan motif floral yang ringkas. Keindahannya benar-benar bertumpu pada kesederhanaan dan bagaimana jatuhnya kain di badan.

Kebaya Modern: Menjadi arena bermain yang luas bagi kreativitas. Penggunaan kain seperti organza, tulle, atau brokat bertekstur sering kali menjadi pilihan. Kebaya modern juga gemar bermain dengan detail yang mencolok, mulai dari aplikasi bordir tiga dimensi, tumpukan payet, hingga taburan kristal.

3. Eksplorasi Padu Padan

Gaya padu padan kebaya Maudy Ayunda. (Foto: dok Instagram/maudyayunda)

Perbedaan paling mencolok sering kali terlihat pada saat kebaya tersebut digunakan sehari-hari atau untuk acara tertentu.

Kebaya Klasik: Memiliki aturan pakai yang cukup ketat dan sarat makna filosofis. Atasan klasik harus didampingi oleh bawahan berupa kain batik jarik dengan wiron (lipatan kain), stagen, dan terkadang tambahan selendang.

Kebaya Modern: Menawarkan kebebasan berekspresi yang nyaris tanpa batas. Atasan kebaya modern bisa disandingkan dengan rok satin lilit, celana kulot, atau bahkan celana denim. Menariknya, kamu bisa memadukan kebaya modern berpotongan longgar dengan sepatu bot tebal, menciptakan gaya ala grunge era 90-an yang kasual dan sedikit memberontak, namun tetap menyisakan pesona lokal.

Pada akhirnya, baik kebaya klasik maupun modern memiliki tempat istimewa masing-masing. Kebaya klasik merawat identitas budaya dan gaya lawas yang elegan, sementara kebaya modern merayakan kreativitas. Keduanya sama-sama memancarkan keanggunan, tinggal disesuaikan saja dengan gaya personal kamu.

(Agustina Wulandari )

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