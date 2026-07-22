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Tampil Memikat dengan Kebaya, Kenali 7 Jenisnya agar Tak Salah Pilih Style!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |16:07 WIB
Tampil Memikat dengan Kebaya, Kenali 7 Jenisnya agar Tak Salah Pilih Style!
Kebaya Bali. (Foto: dok Pinterest)
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JAKARTA - Kebaya bukan sekadar pakaian tradisional. Kebaya adalah jejak sejarah, akulturasi budaya, dan keanggunan perempuan Indonesia. Seiring berjalannya waktu dan luasnya penyebaran budaya, kebaya beradaptasi melahirkan berbagai variasi yang unik di tiap daerah.

Kini, kebaya juga menjadi pilihan pakaian favorit perempuan Indonesia dalam setiap momen. Berikut adalah beberapa jenis kebaya yang perlu kamu ketahui.

Jenis-jenis Kebaya 

1. Kebaya Kutu Baru

Kebaya ini berasal dari tanah Jawa dan diyakini sebagai bentuk transisi atau evolusi dari pemakaian kemben (kain yang dililitkan di dada). Paling mudah dikenali dari adanya panel atau secarik kain tambahan di bagian tengah yang menghubungkan sisi kiri dan kanan dada. 

Kain penghubung inilah yang disebut "kutu baru". Pada era pemerintahan Presiden Soekarno, kebaya ini sangat populer dan didorong penggunaannya sebagai identitas busana nasional.

2. Kebaya Encim

Kebaya encim
Kebaya Encim. (Foto: dok Pinterest)

Kebaya Encim adalah hasil akulturasi yang indah antara budaya Tionghoa dan Melayu di kawasan pesisir (seperti Batavia, Semarang, dan Lasem). Pada masa lampau, perempuan keturunan Tionghoa (peranakan) mengadaptasi baju kurung Melayu agar lebih sesuai dengan iklim tropis.

      
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