Kebaya Fusion, Sulap Gaya Tradisional Jadi Kasual Buat Nongkrong!

JAKARTA - Dulu, kebaya adalah pakaian untuk acara formal, seperti acara kondangan, wisuda, atau upacara adat yang butuh persiapan ekstra. Tapi sekarang, ceritanya sudah beda!

Kebaya kini bertransformasi menjadi salah satu fashion item kekinian yang asyik banget dipakai buat jalan-jalan santai. Tren gaya kekinian ini sering disebut dengan Kebaya Fusion.

Apa Sih Kebaya Fusion Itu?

Secara sederhana, kebaya fusion adalah seni memadukan atasan kebaya tradisional, seperti kebaya encim, kutubaru, atau kebaya bali berbahan ringan dengan pakaian kasual modern. Gaya ini bikin tampilan kamu tetap memiliki sentuhan lokal yang estetik, tapi super nyaman dipakai seharian untuk hangout ke kafe, nonton konser, atau sekadar jalan ke mal.

Inspirasi Mix and Match Kebaya Kasual

Buat kamu yang ingin mencoba tren ini buat nongkrong atau acara nonformal, bisa banget lho. Yuk contek beberapa padu padan kebaya jadi gaya kasual berikut ini:

1. Pasangkan dengan Bawahan Denim

Ini adalah rumus paling gampang yang dijamin anti gagal. Coba pilih kebaya encim berbahan katun yang menyerap keringat dan berwarna cerah, lalu padukan dengan celana high-waist jeans, baggy pants, atau rok denim kesayanganmu. Perpaduan gaya manis dari kebaya dan kesan santai dari bahan denim bakal bikin OOTD kamu effortlessly cool!

2. Jadikan Kebaya sebagai Outer