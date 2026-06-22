Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Kebaya Fusion, Sulap Gaya Tradisional Jadi Kasual Buat Nongkrong!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 22 Juni 2026 |18:05 WIB
Kebaya Fusion, Sulap Gaya Tradisional Jadi Kasual Buat Nongkrong!
Kebaya sebagai outer. (Foto: dok Pinterest)
A
A
A

JAKARTA - Dulu, kebaya adalah pakaian untuk acara formal, seperti acara kondangan, wisuda, atau upacara adat yang butuh persiapan ekstra. Tapi sekarang, ceritanya sudah beda! 

Kebaya kini bertransformasi menjadi salah satu fashion item kekinian yang asyik banget dipakai buat jalan-jalan santai. Tren gaya kekinian ini sering disebut dengan Kebaya Fusion.

Apa Sih Kebaya Fusion Itu?

Secara sederhana, kebaya fusion adalah seni memadukan atasan kebaya tradisional, seperti kebaya encim, kutubaru, atau kebaya bali berbahan ringan dengan pakaian kasual modern. Gaya ini bikin tampilan kamu tetap memiliki sentuhan lokal yang estetik, tapi super nyaman dipakai seharian untuk hangout ke kafe, nonton konser, atau sekadar jalan ke mal.

Inspirasi Mix and Match Kebaya Kasual

Buat kamu yang ingin mencoba tren ini buat nongkrong atau acara nonformal, bisa banget lho. Yuk contek beberapa padu padan kebaya jadi gaya kasual berikut ini:

1. Pasangkan dengan Bawahan Denim 

Ini adalah rumus paling gampang yang dijamin anti gagal. Coba pilih kebaya encim berbahan katun yang menyerap keringat dan berwarna cerah, lalu padukan dengan celana high-waist jeans, baggy pants, atau rok denim kesayanganmu. Perpaduan gaya manis dari kebaya dan kesan santai dari bahan denim bakal bikin OOTD kamu effortlessly cool!

2. Jadikan Kebaya sebagai Outer 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/194/3225771//kebaya_encim-gUnv_large.jpg
Mengenal Kebaya Encim, Warisan Budaya Ikonik yang Selalu Hadir di Momen HUT Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/20/194/3225525//pria_pakai_kebaya-R23I_large.jpg
Viral! Pria Pakai Kebaya di Kirab Pusaka Malam 1 Suro Mangkunegaran Akhirnya Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/194/3225225//kebaya-iYm5_large.jpg
Deretan Artis yang Hadiri Kirab Pusaka Dalem Malam 1 Suro, Cantik dengan Kebaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/16/194/3224784//ayu_ting_ting_butter_yellow-b8Ds_large.jpg
Pesona Para Artis Pakai Kebaya Butter Yellow, Hangat dan Elegan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/194/3223028//camillia_azzahra-FkUD_large.jpg
Potret Cantik Anak Ridwan Kamil Camillia Azzahra Pakai Kebaya saat Musim Panas di Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/194/3220069//arie_kriting_dan_indah_permatasari-LBz8_large.jpg
Potret Indah Permatasari dan Arie Kriting Pakai Kebaya dan Batik saat Liburan ke Jepang, Serasi Bawa Nuansa Indonesia!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement