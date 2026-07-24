Style Rambut Selain Sanggul yang Cocok Dipadukan dengan Kebaya

KEBAYA identik dengan tampilan anggun yang sering dipadukan dengan sanggul. Namun, seiring berkembangnya tren fashion, kini banyak pilihan gaya rambut selain sanggul yang tetap cocok dikenakan bersama kebaya.

Mulai dari acara wisuda, lamaran, pesta, hingga resepsi pernikahan, tatanan rambut yang tepat mampu membuat penampilan terlihat elegan tanpa harus menggunakan sanggul tradisional. Berbagai inspirasi hairdo modern juga menawarkan kenyamanan sekaligus kesan feminin yang tak kalah memikat.

Berikut Style Rambut Selain Sanggul yang Cocok Dipadukan dengan Kebaya:

1. Soft Waves

Rambut bergelombang lembut atau soft waves menjadi salah satu pilihan favorit karena memberikan kesan natural dan elegan. Gaya ini cocok dipadukan dengan kebaya modern maupun klasik, terutama bagi pemilik rambut panjang atau sebahu.

Tambahkan aksesori seperti jepit mutiara atau bunga kecil agar tampilan semakin menawan. Penampilanmu akan makin cantik.

2. Low Bun Minimalis

Meski bukan sanggul tradisional, low bun atau cepol rendah tetap memberikan kesan rapi dan berkelas. Model ini memiliki tampilan yang lebih sederhana sehingga cocok untuk acara formal maupun semi formal. Gaya rambut ini juga nyaman digunakan sepanjang hari.