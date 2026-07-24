Tren Model Kebaya 2026, Modern dan Tetap Anggun

KEBAYA terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Memasuki 2026, desain kebaya hadir dengan sentuhan yang lebih modern tanpa meninggalkan nilai budaya yang melekat.

Mulai dari siluet yang simpel, permainan warna lembut, hingga detail bordir yang elegan menjadi pilihan favorit untuk berbagai acara. Kebaya kerap digunakan dalam acara wisuda, lamaran, pesta, hingga pernikahan.

Berikut beberapa model kebaya 2026 yang diprediksi akan menjadi tren:

1. Kebaya Modern dengan Potongan Minimalis

Model kebaya minimalis masih menjadi primadona di 2026. Desainnya mengutamakan garis yang bersih, tanpa banyak detail berlebihan, sehingga memberikan kesan elegan dan mewah. Kebaya ini cocok dipadukan dengan rok batik, kain songket, maupun rok satin.

2. Kebaya Brokat Soft dengan Warna Pastel

Nuansa pastel seperti dusty pink, sage green, lilac, baby blue, dan champagne diperkirakan masih mendominasi tren. Material brokat dengan motif lembut memberikan tampilan feminin dan cocok dikenakan untuk acara siang maupun malam.

3. Kebaya Janggan

Kebaya Janggan menjadi salah satu model yang diprediksi tetap populer pada 2026 berkat tampilannya yang anggun dan berkelas. Ciri khas kebaya ini terletak pada bagian kerah tinggi (janggan) yang memberikan kesan tegas sekaligus elegan, sehingga cocok dikenakan untuk acara formal seperti lamaran, pernikahan, wisuda, maupun resepsi.

Kini, kebaya janggan hadir dengan sentuhan modern melalui penggunaan bahan brokat, organza, atau lace premium yang dipadukan dengan detail bordir dan payet minimalis. Selain memberikan siluet yang lebih rapi, model ini juga mampu menciptakan tampilan yang klasik namun tetap mengikuti tren fashion masa kini.

4. Kebaya Kartini Modern

Kebaya klasik bergaya Kartini kembali hadir dengan sentuhan kontemporer. Detail seperti lengan balon, kerah modern, hingga kain bermotif kekinian membuat tampilannya semakin segar namun tetap mempertahankan ciri khas kebaya tradisional.