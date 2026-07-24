Gaya Kebaya Modern Zara Putri Ridwan Kamil saat Kuliah, Modis dan Anggun

JAKARTA - Baru-baru ini putri Ridwan Kamil dan Atalia Praratya, Camillia Laetitia Azzahra, yang akrab dipanggil Zara membagikan gaya outfit of the day (ootd) saat ke kampus. Ia mengenakan kebaya bergaya kutubaru warna dasar biru muda dan motif bunga merah yang merekah.

Kebaya dipadukan dengan rok flowy warna putih yang membuatnya tampil anggun. Selain itu, ia juga menambahkan aksesori lainnya, tas merah yang senada dengan sepatunya. Outfit yang dipakainya terlihat bold dan nyentrik. Apalagi Zara menambahkan aksen manis dengan jepit rambut.

Zara membagikan style fashionnya lewat feed Instagram pribadinya. Di sana ia menulis caption, “i love me some kebaya whatever the occasion is!”. Gaya busananya ke kampus tentu saja jadi sorotan netizen. Postingan tersebut disukai oleh lebih dari 32 ribu netizen serta dibagikan lebih dari 190 kali.

Akun langitbiru766 menulis di kolom komentar, “Tetap cinta budaya negeri sendiri, terlihat elegan”.

Sementara, akun pieterbiokonversi memberi komentar, “Wanita indonesia sesungguhnya”.

Kini kebaya bukan lagi hanya sekadar pakaian adat dan dipakai saat acara formal, tetapi juga lebih modern dan fleksibel. Gaya Zara jadi contoh kalau kebaya mampu beradaptasi dengan zaman dan jadi pilihan gaya saat momen apapun.

Diketahui kini Zara tengah menimba ilmu di Newcastle University, Inggris, dengan jurusan Arsitektur. Sebelumnya ia juga sempat kuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB) program studi Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan.

(Agustina Wulandari )

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