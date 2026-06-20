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Viral! Pria Pakai Kebaya di Kirab Pusaka Malam 1 Suro Mangkunegaran Akhirnya Minta Maaf

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Sabtu, 20 Juni 2026 |10:19 WIB
Viral! Pria Pakai Kebaya di Kirab Pusaka Malam 1 Suro Mangkunegaran Akhirnya Minta Maaf
Viral! Pria Pakai Kebaya di Kirab Pusaka Malam 1 Suro Mangkunegaran Akhirnya Minta Maaf (Foto: Instagram)
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JAKARTA – Polemik kemunculan seorang pria berkebaya dalam prosesi Kirab Pusaka Malam 1 Suro di Pura Mangkunegaran, Solo, terus menjadi perbincangan publik. Setelah menuai kritik luas di media sosial, selebgram Rahadian Margasaputra akhirnya menyampaikan permintaan maaf atas penampilannya yang dianggap tidak sesuai dengan pakem adat dalam acara budaya yang sakral tersebut.

Sebelumnya, foto Rahadian saat mengikuti kirab dengan mengenakan kebaya viral di berbagai platform media sosial. Penampilannya memicu pro-kontra karena dinilai bertentangan dengan aturan dan tradisi yang selama ini dijunjung dalam prosesi adat Jawa.

Melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya pada Jumat (19/6/2026), Rahadian mengakui bahwa keputusan mengenakan busana tersebut merupakan pilihannya sendiri dan tidak melibatkan pihak lain.

"Saya mengakui sepenuhnya kesalahan saya dalam mengenakan busana wanita pada acara sakral Mangkunegaran beberapa waktu lalu. Keputusan tersebut saya ambil dengan kesadaran dan kehendak saya sendiri. Oleh karena itu, tanggung jawab atas tindakan tersebut sepenuhnya berada pada saya," ujar Rahadian.

Melanggar Nilai Budaya

Ia menyadari bahwa tindakannya menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai budaya dan adat yang dijunjung tinggi dalam tradisi tersebut. Karena itu, ia menyampaikan permohonan maaf kepada berbagai pihak yang merasa kecewa maupun tersinggung.

Permintaan maaf tersebut ditujukan kepada keluarga besar Mangkunegaran, budayawan, masyarakat Jawa, hingga masyarakat Indonesia secara luas.

"Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga Mangkunegaran, para budayawan, masyarakat Jawa, dan masyarakat Indonesia yang merasa kecewa dan tersinggung terhadap tindakan saya," tuturnya.

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Topik Artikel :
LGBT Kebaya Malam 1 Suro Viral
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