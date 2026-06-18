Deretan Artis yang Hadiri Kirab Pusaka Dalem Malam 1 Suro, Cantik dengan Kebaya

JAKARTA - Tradisi sakral Kirab Pusaka Dalem Malam 1 Suro di Pura Mangkunegaran tahun ini kembali mencuri perhatian. Tak hanya masyarakat umum, sejumlah artis Tanah Air juga turut hadir mengenakan busana adat Jawa dan mengikuti rangkaian prosesi dengan khidmat.

Mulai dari Prilly Latuconsina, Raline Shah, Christine Hakim, hingga Jolene Marie tampil anggun dalam balutan kebaya hitam yang elegan. Sementara Iwet Ramadhan dan Iyas Lawrence terlihat gagah mengenakan beskap dan blangkon khas Jawa.

Di tengah gemerlap dunia hiburan, kehadiran para publik figur ini menunjukkan bahwa tradisi dan budaya tetap memiliki tempat istimewa untuk dijaga dan dilestarikan.

Kirab Pusaka Dalem Malam 1 Suro merupakan salah satu agenda budaya yang rutin digelar oleh Pura Mangkunegaran dalam menyambut pergantian tahun dalam penanggalan Jawa. Prosesi ini sarat makna spiritual dan menjadi momentum refleksi diri, sekaligus penghormatan terhadap warisan leluhur yang telah dijaga turun-temurun.

Para tamu undangan dan peserta kirab tampak mengenakan pakaian adat bernuansa hitam sesuai pakem tradisi. Pilihan busana tersebut tidak hanya mencerminkan kesederhanaan, tetapi juga menjadi simbol penghormatan terhadap nilai-nilai budaya Jawa yang menjunjung ketenangan, kebijaksanaan, dan laku introspeksi.