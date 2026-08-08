Miss Indonesia Audrey Bianca Bertolak ke Vietnam, Siap Berjuang di Miss World 2026

TANGERANG — Miss Indonesia 2025, Audrey Bianca, bertolak menuju Vietnam melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Sabtu (8/8/2026) dini hari sekitar pukul 02.00 WIB. Audrey Bianca siap mewakili Indonesia dalam ajang kecantikan internasional Miss World 2026 yang berlangsung maraton mulai 8 Agustus 2026 hingga malam puncak pada 5 September 2026.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Audrey tiba di bandara sekitar pukul 21.30 WIB dengan didampingi sang ibunda, Kristina Dartiani. Mengenakan atasan berwarna navy bermodel off-shoulder berpadu luaran putih, ia tampil anggun mengenakan selempang bertuliskan “Miss World Indonesia 2025”.

1. Bertekad Tampilkan Potensi dan Karakter Terbaik Indonesia

Audrey mengungkapkan bahwa setibanya di Vietnam, dirinya akan langsung mengikuti rangkaian karantina selama hampir satu bulan. Dalam ajang ini, ia bertekad menampilkan potensi serta karakter terbaik bangsa Indonesia di panggung dunia.

“Saya berharap bisa membawa nama Indonesia jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Saya ingin menunjukkan jati diri yang sebenarnya, sisi terbaik dari diri saya, sekaligus keindahan budaya masyarakat Indonesia,” ujar Audrey.

Bagi dara berparas anggun ini, panggung internasional bukan sekadar ajang peragaan busana atau kompetisi kecantikan semata, melainkan wujud nyata dari cita-cita masa kecilnya. Latar belakang pendidikannya di bidang ilmu politik turut menjadi fondasi kuat saat menjalankan peran sebagai wakil negara.

“Membawa nama Indonesia sudah menjadi mimpi saya sejak kecil. Itu pula yang menjadi alasan saya berkuliah di jurusan ilmu politik. Impian saya sejak dulu adalah menjadi seorang diplomat,” ujar Audrey Bianca.

“Saya sangat berterima kasih kepada Yayasan Miss Indonesia dan Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesempatan sekali seumur hidup ini,” lanjutnya.