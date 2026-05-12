HOME WOMEN BEAUTY

Cerita Audrey Bianca soal Persiapan Jelang Miss World 2026, Jaga Pola Makan hingga Rutin Workout

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |17:50 WIB
Cerita Audrey Bianca soal Persiapan Jelang Miss World 2026, Jaga Pola Makan hingga Rutin Workout
Audrey Bianca bicara persiapan jelang Miss World 2026. (Foto: Mei Sada Sirait/Okezone)
JAKARTA Miss Indonesia 2025, Audrey Bianca, berbagi cerita soal persiapannya jelang tampil di ajang Miss World 2026. Ajang itu diketahui akan digelar pada Agustus 2026.

Audrey tak hanya mengandalkan treatment kecantikan. Dia juga menjaga pola hidup sehat lewat workout rutin dan pola makan yang lebih sehat.

Audrey Bianca

1. Treatment hingga Rutin Workout

Selain menjalani beberapa treatment untuk kulit dan tubuh di VIP Skin Center, Audrey rutin melakukan workout tiap minggunya. Namun, Audrey memilih tidak terlalu keras membatasi makanan demi menjaga kesehatan mental dan menghindari stres.

“Selain treatment di VIP Skin Center, aku juga workout setiap minggu dan menjaga makan,” ujar Audrey, Selasa (12/5/2026).

Audrey mengaku mulai mengurangu konsumsi nasi. Namun, ia tetap memenuhi kebutuhan karbohidrat dengan kentang atau pasta.

“Aku enggak limit apa yang boleh atau enggak boleh dimakan karena nanti stres. Kalau stres malah jadi lebih jelek,” katanya.

“Aku sedang melimit nasi, tapi karbohidrat tetap makan. Jadi pasta, kentang, dan lain-lain,” tambahnya.

2. Rutin Minum Air Kelapa

Audrey juga punya kebiasaan rutin minum air kelapa setiap hari. Menurutnya, tips ini ampuh untuk menjaga berat badan.

“Everyday saya minum air kelapa karena bantu menurunkan berat badan dan ternyata works,” ungkap Audrey.

Untuk olahraga, Audrey memilih aktivitas yang lebih aman dan konsisten demi menghindari cedera. Ia biasanya melakukan rutinitas jalan pagi setiap tiga hari sekali.

Selain itu, Audrey juga rutin melakukan gym dua kali seminggu. Dia juga memilih olahraga pilates yang rutin dijalaninya setiap dua kali seminggu.

“Saya biasanya jalan kaki setiap pagi atau tiap tiga hari sekali. Seminggu dua kali gym dan dua kali pilates,” katanya.

 

