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6 Tradisi Kirab Budaya Malam Satu Suro

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |13:10 WIB
6 Tradisi Kirab Budaya Malam Satu Suro
6 Tradisi Kirab Budaya Malam Satu Suro (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Tradisi kirab budaya malam satu suro selalu menjadi bagian penting dalam budaya masyarakat Jawa. Malam 1 Suro yang bertepatan dengan 1 Muharram dalam kalender Hijriah dipandang sebagai malam yang sakral dan penuh makna spiritual.

Pada momen ini, masyarakat Jawa biasanya melakukan berbagai ritual adat, zikir, tirakatan, hingga kirab budaya sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur sekaligus ungkapan syukur menyambut tahun baru Islam. Setiap daerah memiliki tradisi yang berbeda-beda, namun semuanya mengandung nilai spiritual, budaya, dan kebersamaan.

Berikut enam tradisi budaya malam 1 Suro yang paling dikenal di Pulau Jawa:

1. Kirab Pusaka Keraton Solo

Tradisi ini menjadi salah satu perayaan malam 1 Suro paling terkenal di Indonesia. Keraton Kasunanan Surakarta menggelar kirab pusaka pada tengah malam dengan mengarak benda-benda pusaka keraton.

Yang paling menarik perhatian adalah keikutsertaan Kebo Kyai Slamet, kerbau albino keramat milik keraton. Kirab berjalan mengelilingi jalan-jalan utama Kota Solo dan diikuti abdi dalem serta masyarakat yang memadati sepanjang rute.

      
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