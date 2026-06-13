5 Tempat Wisata yang Menggelar Tradisi Malam Satu Suro

JAKARTA - Kalau ngomongin soal perayaan tahun baru, mungkin yang terlintas di pikiran adalah kembang api, terompet, atau pesta barbeque seru bareng teman-teman. Tapi, beda ceritanya kalau Tahun Baru Islam yang di kalender Jawa sering disebut sebagai Malam Satu Suro.

Malam perayaan ini punya vibes yang beda banget! Alih-alih ingar bingar, Malam Satu Suro justru kental dengan nuansa sakral, hening, dan penuh dengan laku spiritual. Menariknya, tradisi unik ini tak hanya diikuti oleh abdi dalem atau masyarakat lokal, tapi juga jadi magnet luar biasa buat para wisatawan.

Nah, buat kamu yang pengen ngerasain pengalaman wisata budaya yang otentik, sedikit mistis, tapi sarat makna, ini dia 5 tempat wisata yang rutin menggelar tradisi Malam Satu Suro!

1. Keraton Surakarta (Solo)

Kalau bahas Malam Satu Suro, Keraton Kasunanan Surakarta wajib ada di urutan pertama. Di sini, ada tradisi ikonik bernama Kirab Kebo Bule Kyai Slamet. Beberapa ekor kerbau albino (bule) yang dianggap sakral bakal diarak keliling kota pada tengah malam sebagai cucuk lampah atau pemandu pusaka keraton.

Ratusan hingga ribuan orang rela begadang dan berdesakan demi melihat langsung, bahkan banyak yang percaya bisa mendapat berkah dari sisa makanan si kerbau. Unik banget, kan?

2. Keraton Yogyakarta