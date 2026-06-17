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7 Makanan Khas Tahun Baru Islam

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |21:15 WIB
7 Makanan Khas Tahun Baru Islam
7 Makanan Khas Tahun Baru Islam (Foto: pinterest)
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JAKARTA Tahun Baru Islam atau 1 Muharram menjadi momen penting bagi umat Muslim untuk melakukan refleksi, berdoa, dan menyambut lembaran baru. Meski tidak memiliki hidangan wajib seperti Idulfitri atau Iduladha, sejumlah daerah di Indonesia memiliki tradisi kuliner yang kerap hadir saat peringatan Tahun Baru Islam.

Berbagai makanan tersebut bukan sekadar sajian, tetapi juga sarat makna budaya, rasa syukur, hingga simbol harapan untuk kehidupan yang lebih baik di tahun yang baru. Berikut tujuh makanan yang identik dengan perayaan Tahun Baru Islam di berbagai daerah Indonesia.

Makanan Khas Tahun Baru Islam

1. Bubur Asyura

Bubur Asyura biasanya disajikan pada tanggal 10 Muharram yang bertepatan dengan Hari Asyura. Hidangan ini dibuat dari berbagai bahan seperti gandum, kacang-kacangan, lentil, kismis, serta rempah-rempah pilihan.

Di Kalimantan Selatan, Bubur Asyura menjadi salah satu sajian tradisional yang banyak dibagikan kepada masyarakat sebagai simbol kebersamaan dan rasa syukur.

2. Ayam Ingkung

      
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