Inspirasi Gaya Kebaya Artis, dari Formal sampai Kasual

JAKARTA - Kebaya tak lagi hanya dipakai saat acara formal. Kini, kebaya telah berevolusi jadi outfit yang bisa dipakai dalam momen apapun, bahkan saat hangout bareng teman.

Beberapa selebriti membuktikan bahwa kebaya sangat fleksibel untuk momen-momen santai atau jadi outfit saat beraktivitas. Kebaya tak lagi dianggap kaku, tetapi justru membawa warna baru dalam fashion Tanah Air, sekaligus menegaskan bahwa kebaya adalah identitas perempuan Indonesia.

Nah, inilah inspirasi kebaya para selebriti Tanah Air yang dipakai dalam gaya formal maupun kasual yang bisa kamu sontek buat gaya keseharian maupun momen tertentu.

1. Cinta Laura

Dalam sebuah acara, Cinta memakai kebaya Bali berwarna putih bersih dan tak lupa sehelai selendang melingkari pinggangnya. Selendang tersebut jadi ciri khas kebaya Bali yang anggun dan manis.

2. Andien

Andien. (Foto: dok Instagram/andien)

Salah satu artis yang gemar berkebaya adalah Andien. Penyanyi jazz terkenal ini sangat mencintai wastra Nusantara. di sebuah momen panggungnya, ia mengenakan kebaya formal modern berwarna biru laut hasil karya Ivory Studio RTW. Kebaya tersebut punya detail payet yang elegan serta pita-pita kecil di bagian depannya.

3. Maudy Ayunda

Maudy Ayunda. (Foto: dok Instagram/maudyayunda)

Tak hanya Andien, Maudy Ayunda juga sering tampil berkebaya. Maudy telah membawa kebaya ke dalam aktivitasnya sehari-hari. Di Hari Kebaya Nasional, Maudy memamerkan gaya kebayanya dengan model kutubaru dengan desain street artwear, cocok buat hangout bareng teman.

4. Prilly Latuconsina

Prilly Latuconsina. (Foto: dok Instagram/prillylatuconsina96)

Di acara kondangan kerabatnya, Prilly mengenakan kebaya kutubaru simple dan polos berwarna merah marun. Ia tampil dengan sedikit sentuhan glamour, namun tetap memancarkan keanggunan. Dipadu dengan kain batik membuatnya makin terlihat chic.

5. Yura Yunita