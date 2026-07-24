Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Inspirasi Gaya Kebaya Artis, dari Formal sampai Kasual

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 24 Juli 2026 |19:00 WIB
Inspirasi Gaya Kebaya Artis, dari Formal sampai Kasual
Cinta Laura. (Foto: dok Instagram/claurakiehl)
A
A
A

JAKARTA - Kebaya tak lagi hanya dipakai saat acara formal. Kini, kebaya telah berevolusi jadi outfit yang bisa dipakai dalam momen apapun, bahkan saat hangout bareng teman.

Beberapa selebriti membuktikan bahwa kebaya sangat fleksibel untuk momen-momen santai atau jadi outfit saat beraktivitas. Kebaya tak lagi dianggap kaku, tetapi justru membawa warna baru dalam fashion Tanah Air, sekaligus menegaskan bahwa kebaya adalah identitas perempuan Indonesia.

Nah, inilah inspirasi kebaya para selebriti Tanah Air yang dipakai dalam gaya formal maupun kasual yang bisa kamu sontek buat gaya keseharian maupun momen tertentu.

1. Cinta Laura

Dalam sebuah acara, Cinta memakai kebaya Bali berwarna putih bersih dan tak lupa sehelai selendang melingkari pinggangnya. Selendang tersebut jadi ciri khas kebaya Bali yang anggun dan manis.

2. Andien

Andien
Andien. (Foto: dok Instagram/andien)

Salah satu artis yang gemar berkebaya adalah Andien. Penyanyi jazz terkenal ini sangat mencintai wastra Nusantara. di sebuah momen panggungnya, ia mengenakan kebaya formal modern berwarna biru laut hasil karya Ivory Studio RTW. Kebaya tersebut punya detail payet yang elegan serta pita-pita kecil di bagian depannya. 

3. Maudy Ayunda

Maudy Ayunda
Maudy Ayunda. (Foto: dok Instagram/maudyayunda)

Tak hanya Andien, Maudy Ayunda juga sering tampil berkebaya. Maudy telah membawa kebaya ke dalam aktivitasnya sehari-hari. Di Hari Kebaya Nasional, Maudy memamerkan gaya kebayanya dengan model kutubaru dengan desain street artwear, cocok buat hangout bareng teman.

4. Prilly Latuconsina

Prilly Latuconsina
Prilly Latuconsina. (Foto: dok Instagram/prillylatuconsina96)

Di acara kondangan kerabatnya, Prilly mengenakan kebaya kutubaru simple dan polos berwarna merah marun. Ia tampil dengan sedikit sentuhan glamour, namun tetap memancarkan keanggunan. Dipadu dengan kain batik membuatnya makin terlihat chic.

5. Yura Yunita

Yura Yunita
Yura Yunita. (Foto: dok Instagram/yurayunita)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/194/3231914//asal_usul_kebaya-xqoh_large.jpg
Asal Usul Kebaya, Dari Pakaian Adat hingga Diakui Mata Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/194/3231537//kebaya_bali-LtMQ_large.jpg
Tampil Memikat dengan Kebaya, Kenali 7 Jenisnya agar Tak Salah Pilih Style!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement