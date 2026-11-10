Profil Lori Huang, Istri Pengusaha Jensen Huang yang Jadi Korban Perselingkuhan

JAKARTA – Sosok Lori Huang, istri CEO sekaligus salah satu pendiri Nvidia, Jensen Huang, tengah menjadi sorotan publik. Selama lebih dari 40 tahun menikah, Lori dikenal sebagai sosok yang menjaga kehidupan pribadinya dari perhatian publik.

Namun, namanya kini ikut menjadi perbincangan setelah Jensen mengakui telah berselingkuh dan menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga serta rekan-rekannya di perusahaan. Pengakuan tersebut mencuat di tengah laporan mengenai dugaan hubungan dekat Jensen dengan seorang perempuan yang diduga memiliki kaitan dengan pemerintah Cina.

Lantas, siapa sosok Lori Mills Huang yang telah mendampingi Jensen Huang selama lebih dari empat dekade?

Profil Lori Huang

Dilansir dari New York Post, Lori dan Jensen Huang pertama kali bertemu saat menjadi rekan praktikum di kelas teknik elektro di Oregon State University (OSU).

Saat itu, Jensen berharap Lori Mills yang berusia 19 tahun akan menganggapnya pintar karena dirinya masih sangat muda untuk ukuran mahasiswa di kelas tersebut.