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Kesulitan Akses ke Dokter Spesialis, 6.000 Warga Kepulauan Kei Berobat ke RS Terapung

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |19:58 WIB
Kesulitan Akses ke Dokter Spesialis, 6.000 Warga Kepulauan Kei Berobat ke RS Terapung
RS Terapung di Maluku Tenggara (Foto: Ist)
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JAKARTA – Keterbatasan fasilitas kesehatan dan dokter spesialis di Kepulauan Kei, Maluku Tenggara, membuat sebagian masyarakat harus menempuh perjalanan antarpulau untuk mendapatkan pengobatan. Kondisi tersebut mendorong kehadiran Rumah Sakit Kapal (RSK) Nusa Waluya II yang telah melayani lebih dari 6.000 warga sejak beroperasi pada September 2026.

Salah satu warga yang merasakan manfaat layanan tersebut adalah Rindung (60), warga Desa Wakol, Kei Besar. Ia mengaku kesulitan mendapatkan pengobatan yang memadai untuk anaknya karena tidak tersedia dokter spesialis kulit di fasilitas kesehatan yang sebelumnya dikunjungi.

Rindung mengatakan telah tiga kali membawa anaknya berobat ke puskesmas di Tual, Kei Kecil. Namun, kondisi anaknya tidak kunjung membaik karena keterbatasan layanan dokter spesialis.

"Sudah tiga kali berobat tapi tidak ada perubahan sama sekali karena di sana tidak ada dokter spesialis," ujar Rindung.

Kondisi tersebut mulai membaik setelah Rindung membawa anaknya berobat ke RSK Nusa Waluya II yang beroperasi di wilayah Kepulauan Kei.

      
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