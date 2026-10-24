Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Dampak Karhutla, ARSSI Akui Ada Lonjakan Pasien Rawat Jalan Gangguan ISPA

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 24 Oktober 2026 |12:05 WIB
Dampak Karhutla, ARSSI Akui Ada Lonjakan Pasien Rawat Jalan Gangguan ISPA
Peningkatan kasus ISPA di rumah sakit terdampak karhutla. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) mengakui adanya lonjakan pasien rawat jalan gangguan infeksi saluran pernapasan (ISPA) di fasilitas layanan kesehatan terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Ketua Umum ARSSI, Iing Ichsan Hanafi menyampaikan, rumah sakit di bawah ARSSI selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan organisasi profesi di wilayah terdampak karhutla. Ia pun berkata, faskes telah melakukan tindakan preventif bagi para nakes di wilayah terdampak karhutla.

"Ada beberapa rumah sakit juga memberikan multivitamin ke para tenaga kesehatan, sehingga mereka juga mampu melindunginya, sehingga mereka juga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat," tutur Iing saat ditemui di PB IDI, Jakarta Pusat, Sabtu (24/10/2026).

Induk Piton dan Beberapa Anaknya Mati Terpanggang dalam Karhutla Riau (Foto: Istimewa)

1. Peningkatan Pasien

Iing pun mengakui, ada peningkatan kunjungan pasien rawat jalan pengidap ISPA di wilayah terdampak karhutla. Namun, ia memastikan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan tetap berjalan normal.

"Untuk tingkat kunjungan memang kita akui, kunjungan rawat jalan cukup banyak terkait dengan kasus-kasus ISPA. Selama ini sih bisa diatasi seperti biasa. Jadi tidak terlalu signifikan untuk lonjakan-lonjakan," terang Iing.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Slamet Budiarto, memastikan layanan kesehatan di wilayah terdampak karhutla tidaklah terdampak. Hal itu dilandasi karena para nakes telah melakukan upaya preventif dari paparan asap karhutla.

"Karena kami kan bekerja, tenaga medis menggunakan masker N95. Kita melakukan tugas setiap hari melayani masyarakat dan di IDI cabang, IDI wilayah, kami IDI aktif membagi masker untuk masyarakat," ucap Slamet.

"Obatnya cuma satu: masker, gitu aja. Jadi kalau masyarakat ada gangguan pernapasan, ya harus secepatnya ke dokter," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/29/482/3238948/kebakaran_hutan-a7k0_large.jpg
Kasus ISPA Meningkat Akibat Karhutla, Kemenkes Prioritaskan Perlindungan terhadap Kelompok Rentan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/482/3238503/kebakaran_hutan_bikin_udara_berbahaya-dvkp_large.jpg
5 Efek Berbahaya Asap Karhutla, dari Kerusakan Paru hingga Risiko Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/22/482/3237707/ispa-dYM8_large.png
Tren Penyakit ISPA di Wilayah Karhutla Mulai Naik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/09/20/481/2107171/mudah-menular-pengidap-ispa-wajib-segera-dibawa-ke-dokter-CBdJXkxPlL.jpg
Mudah Menular, Pengidap ISPA Wajib Segera Dibawa ke Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/06/26/481/1724954/waspada-aneka-mikroorganisme-ini-bisa-menularkan-ispa-RWaraEIGiZ.jpg
Waspada, Aneka Mikroorganisme Ini Bisa Menularkan ISPA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/06/26/481/1724955/jangan-diabaikan-komplikasi-ispa-bisa-sebabkan-penyakit-paru-paru-hm6eDjC2hm.jpg
Jangan Diabaikan, Komplikasi ISPA Bisa Sebabkan Penyakit Paru-Paru
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement