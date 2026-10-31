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Profil dan Potret Fathimah Azzahra, Mahasiswi Kedokteran dan Wakil Ketua BEM UI yang Curi Perhatian

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 31 Oktober 2026 |10:52 WIB
Profil dan Potret Fathimah Azzahra, Mahasiswi Kedokteran dan Wakil Ketua BEM UI yang Curi Perhatian
Fathimah Azzahra. (Foto: Instagram/@fathimahzzhr)
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PROFIL dan potret Fathimah Azzahra menarik diulas. Sebab, mahasiswi kedokteran ini juga diketahui aktif menjadi wakil ketua BEM UI.

Di tengah padatnya aktivitas akademik dan dinamika organisasi mahasiswa, Fathimah Azzahra menunjukkan bahwa dunia perkuliahan tidak hanya menjadi ruang untuk menimba ilmu. Dia juga berhasil mengembangkan kepemimpinan, memperluas kontribusi, dan mengasah kepedulian terhadap persoalan masyarakat.

Nama Fathimah dikenal sebagai Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) periode 2026. Di balik tanggung jawab tersebut, Fathimah merupakan mahasiswa Program Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) angkatan 2023 yang juga memiliki rekam jejak akademik dan organisasi.

Deretan Prestasi Fathimah Azzahra, Wakil Ketua BEM UI yang Jadi Sorotan Usai Adu Argumen MBG

1. Dari SMA Negeri 3 Depok Menuju Fakultas Kedokteran UI

Perjalanan pendidikan Fathimah dimulai sebelum dirinya dikenal sebagai salah satu figur kepemimpinan mahasiswa di Universitas Indonesia. Ia merupakan lulusan SMA Negeri 3 Depok.

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Fathimah berhasil melanjutkan studi ke Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dia berkuliah di UI lewat jalur Talent Scouting pada Program Kelas Khusus Internasional (KKI).

Fathimah resmi menjadi mahasiswa UI pada Agustus 2023. Pilihannya menekuni dunia kedokteran menunjukkan ketertarikannya terhadap ilmu pengetahuan, kompleksitas tubuh manusia, dan berbagai persoalan kesehatan.

2. Aktif Berorganisasi Sejak Awal Masa Perkuliahan

Fathimah Azzahra

Selain menjalani pendidikan kedokteran, Fathimah juga mengembangkan kemampuannya melalui berbagai organisasi kemahasiswaan. Pada 2024, ia dipercaya menjadi Head of Community of Neuroscience and Psychiatry (CORE) FKUI. Dalam posisi tersebut, ia terlibat dalam pengembangan komunitas yang berfokus pada bidang neurosains dan psikiatri.

Pada tahun yang sama, Fathimah juga menjalankan peran sebagai Project Officer Semarak Ramadan Forum Studi Islam FKUI. Pengalaman tersebut memberinya kesempatan untuk mengelola kegiatan, membangun koordinasi tim, dan terlibat dalam aktivitas sosial kemahasiswaan.

Perjalanan organisasinya berlanjut pada 2025 ketika ia dipercaya menjadi Head of 2nd Commission Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia (DPM UI). Pengalaman di tingkat fakultas hingga universitas tersebut menjadi bekal penting bagi Fathimah untuk memahami dinamika organisasi, proses pengambilan keputusan, serta berbagai persoalan yang dihadapi mahasiswa.

 

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