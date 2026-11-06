Ashanty Ulang Tahun Ke-43, Anang Beri Ucapan Menyentuh: Istri, Ibu, dan Genda yang Hebat!

JAKARTA — Kebahagiaan tengah menyelimuti keluarga pasangan selebritis Anang Hermansyah dan Ashanty. Memasuki usia yang baru, Ashanty mendapat untaian doa dan kalimat menyentuh dari sang suami yang diunggah langsung melalui media sosial pribadinya.

Melalui akun Instagram miliknya, Anang membagikan potret manis bersama sang istri disertai pesan menyentuh. Dia merasa bersyukur dan apresiasi peran besar Ashanty di dalam keluarga besar mereka.

1. Momen Hangat Bersama

Dalam unggahan itu, ia nampak membagikan momen hangat bersama sang istri. Anang unggah foto saat memeluk Ashanty dan menaiki wahana berdua dengan nuansa romantis.

Anang tidak hanya menyampaikan doa untuk kebahagiaan sang istri. Dia juga memuji dedikasi Ashanty yang selama ini menjadi sosok penguat bagi dirinya, anak-anak, hingga para cucu.

“Selamat ulang tahun istriku,” tulis Anang dalam takarir unggahan di akun Instagram miliknya, @ananghijau.