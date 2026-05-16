Ashanty Resmi Lulus S3, Inspirasi Perempuan untuk Terus Belajar

KABAR membanggakan datang dari penyanyi dan pengusaha, Ashanty, yang resmi menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Universitas Airlangga. Keberhasilan Ashanty meraih gelar S3 pun langsung mendapat banyak apresiasi dari publik.

Ashanty dinilai menjadi inspirasi bagi perempuan untuk terus belajar. Dia menunjukkan bahwa perempuan bisa berkembang di tengah berbagai peran dalam kehidupan. Apalagi, Ashanty menyelesaikan studinya di usia yang sudah berkepala 4, tepatnya di umur 42 tahun.

1. Resmi Lulus S3 di Universitas Airlangga

Ya, Ashanty kini resmi menyandang gelar doctor usai menyelesaikan pendidikan S3 di Universitas Airlangga. Istri dari Anang Hermansyah itu mengambil Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Ashanty resmi lulus usai menyelesaikan ujian terbuka pada Rabu 13 Mei 2026. Di balik pencapaiannya tersebut, Ashanty mengaku perjalanan menempuh pendidikan doktoral bukanlah hal mudah.

Sebagai seorang ibu, istri, artis, sekaligus pebisnis, ia harus membagi waktu di tengah jadwal yang padat. Bahkan, tekanan selama menjalani proses akademik sempat membuatnya berada di titik hampir menyerah.

Ashanty menceritakan bahwa salah satu momen paling menegangkan terjadi saat dirinya menjalani ujian tertutup bersama 10 penguji. Selama dua jam, ia harus menghadapi berbagai pertanyaan dan revisi yang membuat mentalnya sempat down.

“Kalau lebih gila stresnya itu pas ujian tertutup, karena itu gila dua jam itu aku di-wow. Ujian tertutup itu sama 10 penguji,” ujar Ashanty.

“Ada momen manusia bisa blank, tapi Allah baik banget, aku ngerasa lancar menjawab jadi mereka juga ngerasa ya layak lah,” lanjutnya.