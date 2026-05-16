Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE
Ashanty Resmi Lulus S3, Inspirasi Perempuan untuk Terus Belajar

Ashanty Resmi Lulus S3, Inspirasi Perempuan untuk Terus Belajar

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 16 Mei 2026 |15:13 WIB
Ashanty Resmi Lulus S3, Inspirasi Perempuan untuk Terus Belajar
Ashanty resmi raih gelar doktor di Universitas Airlangga. (Foto: Instagram/@ashanty_ash)
A
A
A

KABAR membanggakan datang dari penyanyi dan pengusaha, Ashanty, yang resmi menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Universitas Airlangga. Keberhasilan Ashanty meraih gelar S3 pun langsung mendapat banyak apresiasi dari publik.

Ashanty dinilai menjadi inspirasi bagi perempuan untuk terus belajar. Dia menunjukkan bahwa perempuan bisa berkembang di tengah berbagai peran dalam kehidupan. Apalagi, Ashanty menyelesaikan studinya di usia yang sudah berkepala 4, tepatnya di umur 42 tahun.

Ashanty resmi raih gelar doktor di Universitas Airlangga

1. Resmi Lulus S3 di Universitas Airlangga

Ya, Ashanty kini resmi menyandang gelar doctor usai menyelesaikan pendidikan S3 di Universitas Airlangga. Istri dari Anang Hermansyah itu mengambil Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Ashanty resmi lulus usai menyelesaikan ujian terbuka pada Rabu 13 Mei 2026. Di balik pencapaiannya tersebut, Ashanty mengaku perjalanan menempuh pendidikan doktoral bukanlah hal mudah.

Sebagai seorang ibu, istri, artis, sekaligus pebisnis, ia harus membagi waktu di tengah jadwal yang padat. Bahkan, tekanan selama menjalani proses akademik sempat membuatnya berada di titik hampir menyerah.

Ashanty menceritakan bahwa salah satu momen paling menegangkan terjadi saat dirinya menjalani ujian tertutup bersama 10 penguji. Selama dua jam, ia harus menghadapi berbagai pertanyaan dan revisi yang membuat mentalnya sempat down.

“Kalau lebih gila stresnya itu pas ujian tertutup, karena itu gila dua jam itu aku di-wow. Ujian tertutup itu sama 10 penguji,” ujar Ashanty.

“Ada momen manusia bisa blank, tapi Allah baik banget, aku ngerasa lancar menjawab jadi mereka juga ngerasa ya layak lah,” lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/482/3179986/ashanty-TUWg_large.jpg
Ashanty Makin Langsing, Bongkar Rahasia Turunkan Berat Badan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/612/3162361/ashanty-omIl_large.jpg
Perjuangan Ashanty Lawan Autoimun: Efek Steroid hingga Ujian Mental
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/612/3162190/ashanty-cDRU_large.jpg
Alasan Ashanty Rutin ke Psikiater: Aku Punya Trauma dari Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/194/3161018/ameena-ZpeV_large.jpg
Gemasnya Ameena saat Tampil di Panggung, Ashanty Jadi Fans Nomor Satu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/612/3032890/azriel_hermansyah-Yk8q_large.jpg
5 Potret Wisuda Azriel Hermansyah, Ditemani Krisdayanti dan Ashanty
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/612/3020723/ini-potret-3-penyanyi-yang-tampil-bareng-anang-ashanty-di-gbk-ikutan-kena-semprot-netizen-PnlWEfu0Nc.jpg
Ini Potret 3 Penyanyi yang Tampil Bareng Anang-Ashanty di GBK, Ikutan Kena Semprot Netizen
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement