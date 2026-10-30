Potret Beby Tsabina Rayakan Ulang Tahun Ke-24 Bersama Anak-Anak Panti Asuhan

KABAR bahagia datang dari aktris muda, Beby Tsabina. Dia tengah merayakan momen ulang tahunnya ke-24 secara spesial bersama anak-anak di panti asuhan.

Momen tersebut dibagikan langsung oleh Beby dalam unggahan di akun instagramnya @bebytsabina pada 27 Oktober 2026. Dalam unggahan itu, ia menunjukan momen hangat saat dirinya membersamai anak-anak di panti.

1. Potret Beby Tsabina Rayakan Ulang Tahun

Beby Tsabina terlihat mengenakan kemeja putih berlengan panjang yang dipadukan dengan celana panjang putih. Ia juga memakai rompi relawan berwarna biru dongker.

Dalam potret tersebut, Beby terlihat sedang merangkul hangat seorang anak perempuan berhijab putih dari belakang. Beby memegang buket hadiah atau jajanan yang dihias pita merah muda.

Ada juga momen Beby duduk bersamanya di lantai bersama anak-anak panti dan para relawan lainnya. Anak-anak terlihat gembira memegang buket jajanan masing-masing.