Konser Kanye West di Jakarta, Promotor Rilis Buku Panduan untuk Turis: Ingatkan Jangan Minum Air Keran

Konser Kanye West di Jakarta akan digelar malam ini. (Foto: Billboard)

JAKARTA – Langkah unik dan tak biasa dilakukan promotor Raw Vision Collective jelang konser Kanye West di Jakarta pada hari ini, Sabtu (24/10/2026) pukul 20.00 WIB. Menyambut kedatangan 20.500 wisatawan mancanegara yang akan menyaksikan konser Kanye West di Jakarta, penyelenggara merilis buku panduan.

Buku panduan komprehensif itu setebal 75 halaman bertajuk The Official Raw Vision Jakarta Guide. Buku ini dapat diunduh cuma-cuma oleh para pelancong.

1. Dirancang agar Turis Asing Dapat Pengalaman Terbaik

Marketing & Communications Lead Raw Vision Collective selaku promotor konser, Karen Tjahja, mengatakan inisiatif ini dirancang agar turis asing maupun penonton luar kota mendapatkan pengalaman terbaik dan terhindar dari kendala selama berkunjung ke Jakarta.

"Kita melihat membawa musisi dunia ke sini bukan sekadar bikin konser lalu selesai. Ini momen emas untuk memamerkan keramahan, kultur, dan infrastruktur Indonesia yang siap," kata Karen dalam konferensi persnya di Jakarta.