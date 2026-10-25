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Tarik Tombur Toba Dihadiri Ribuan Wisatawan, Tahun Depan Dijanjikan Lebih Besar

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 25 Oktober 2026 |20:37 WIB
Tarik Tombur Toba Dihadiri Ribuan Wisatawan, Tahun Depan Dijanjikan Lebih Besar
Tarik Tombur Toba
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SIMALUNGUN – Tarik Tombur Toba selesai digelar di Pantai Atsari, Parapat, Simalungun, Sumatera Utara. Acara ini sukses digelar dan dihadiri ribuan peserta dari sejumlah daerah di Sumatera Utara.

Pemrakarsa Tarik Tombur Toba, Bane Raja Manalu menyampaikan bawa panitia mencatat kunjungan ke Tarik Tombur Toba hampir mencapai 2.000 orang. Dia berharap jumlah kunjungan tersebut berdampak pada meningkatnya perputaran ekonomi di Parapat maupun kawasan Danau Toba lainnya.

“Terima kasih kepada semua yang sudah hadir. Acara perdana ini bisa kita lakukan, dan akan kita buat yang lebih besar pada tahun depan,” ungkap Bane, Minggu (25/10/2026).

Anggota Komisi VII DPR RI itu mengajak semua pihak untuk berkolaborasi membangkitkan pariwisata Parapat maupun kawasan Danau Toba lainnya. Bane yakin, kebangkitan pariwisata akan menjadi mesin penggerak perekonomian masyarakat. 

“Mari kolaborasi jadikan Danau Toba destinasi pilihan yang asyik. Sampai ketemu di Tarik Tombur Toba 2027,” ungkap Bane.

Tarik Tombur Toba edisi perdana digelar sehari penuh pada Sabtu, 24 Oktober 2026. Diawali dengan lomba memancing di Danau Toba, lalu pentas seni dan lomba tor-tor, lomba memasak dan membuat sambal tombur, hingga diakhiri dengan hiburan musik yang menampilkan Musisi Sumatera Utara.

Tarik Tombur Toba didukung oleh Kementerian Pariwisata, Injourney, Kementerian Ekonomi Kreatif, Marcopolo, Anker Pilsener, PTPN IV, Cari Kawan, BK Polos, dan Marabit.

(Khafid Mardiyansyah)

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