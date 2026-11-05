7 Hutan Hujan Terindah di Dunia, Indonesia Masuk Daftar?

JAKARTA – Hutan hujan menawarkan pengalaman berbeda bagi wisatawan. Sebagai wisata alam, hutan hujan tak hanya menyuguhkan pesona pepohonan hijau, kawasan ini menyimpan kekayaan flora dan fauna, sungai alami, hingga pemandangan yang sulit ditemukan di tempat lain.

Bagi wisatawan yang menyukai petualangan alam, menjelajahi hutan hujan bisa menjadi pengalaman sekali seumur hidup. Dilansir dari Times of India, berikut tujuh hutan hujan di berbagai belahan dunia yang perlu dikunjungi sekali seumur hidup.

1. Hutan Hujan Amazon, Amerika Selatan

Hutan Hujan Amazon, dekat Manaus. (Foto: dok Wikipedia)

Hutan Hujan Amazon merupakan yang terbesar di dunia dengan luas lebih dari 5,5 juta kilometer persegi. Kawasannya membentang di delapan negara Amerika Selatan dan memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa.

Amazon menjadi habitat berbagai satwa, seperti jaguar, lumba-lumba sungai berwarna merah muda, dan burung makaw. Wisatawan bisa menjelajahi kawasan ini melalui perjalanan menyusuri Sungai Amazon, trekking bersama pemandu, hingga mengenal kehidupan masyarakat adat setempat.

2. Hutan Hujan Kongo, Afrika Tengah

Hutan Hujan Kongo merupakan kawasan hutan hujan terbesar kedua di dunia yang membentang di enam negara Afrika. Kawasan ini menjadi tempat hidup sejumlah satwa langka, seperti gorila dataran rendah, gajah hutan, dan bonobo. Pengunjung dapat menikmati ekspedisi menyusuri sungai atau menjelajahi kawasan konservasi, salah satunya Taman Nasional Nouabalé-Ndoki.

3. Hutan Hujan Daintree, Australia