Mengenal Deretan Wisata Myanmar, Tempat Timnas Indonesia U-17 Berlaga di Kualifikasi Piala Asia U-17 2027

MYANMAR menjadi salah satu negara yang menarik perhatian pencinta sepakbola Asia pada November 2026. Negara di kawasan Asia Tenggara tersebut dipercaya menjadi tuan rumah Kualifikasi Piala Asia U-17 2027, yang turut diikuti oleh Timnas Indonesia U-17.

Selain menjadi tempat perjuangan Garuda Muda dalam memperebutkan tiket ke putaran final, Myanmar juga memiliki beragam destinasi wisata menarik. Mulai dari bangunan bersejarah, pagoda berlapis emas, danau yang indah, hingga kawasan pantai dengan pemandangan alam memukau.

Kekayaan budaya dan sejarah membuat Myanmar memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Bagi masyarakat Indonesia yang ingin mengenal lebih jauh negara tempat Garuda Muda berlaga, berikut sejumlah destinasi wisata populer di Myanmar.

1. Shwedagon Pagoda, Ikon Wisata Kota Yangon

Shwedagon Pagoda menjadi salah satu destinasi paling terkenal di Myanmar. Berlokasi di Yangon, bangunan keagamaan Buddha ini dikenal dengan stupa berlapis emas yang menjulang tinggi dan menjadi simbol kebanggaan masyarakat setempat.

Pagoda ini memiliki nilai sejarah dan spiritual yang sangat penting bagi umat Buddha. Keindahan arsitekturnya semakin terlihat ketika sinar matahari menyinari lapisan emas pada bangunan utama.

Selain menjadi tempat ibadah, Shwedagon Pagoda juga menjadi tujuan wisata budaya bagi pengunjung dari berbagai negara. Wisatawan dapat menikmati suasana kompleks pagoda sekaligus mengenal tradisi keagamaan masyarakat Myanmar.

2. Bagan, Hamparan Ribuan Kuil Kuno

Bagan merupakan salah satu destinasi wisata sejarah paling ikonik di Myanmar. Kawasan ini terkenal dengan hamparan ribuan kuil, pagoda, dan bangunan bersejarah yang tersebar di wilayah dataran luas.

Bagan memiliki nilai sejarah tinggi karena pernah menjadi pusat peradaban Kerajaan Pagan. Kompleks arkeologi ini menyimpan peninggalan bangunan keagamaan yang berasal dari berbagai periode sejarah.

Salah satu pengalaman yang paling menarik di Bagan adalah menikmati pemandangan matahari terbit maupun terbenam dengan latar belakang pagoda-pagoda kuno. Pemandangan tersebut menjadikan Bagan sebagai salah satu lokasi favorit wisatawan dan fotografer. Tidak mengherankan jika kawasan ini masuk dalam daftar Situs Warisan Dunia UNESCO.