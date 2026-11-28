Kebiasaan Minum Teh Manis Setiap Hari, Benarkah Bisa Jadi Sumber Energi Anak? Ini Kata Ahli Gizi

KEBIASAAN mengonsumsi teh manis setiap hari masih menjadi bagian dari pola hidup sebagian keluarga di Indonesia. Bahkan, tidak sedikit orangtua yang membiasakan anak-anaknya minum teh manis beberapa kali dalam sehari dengan anggapan bahwa minuman tersebut dapat menjadi sumber energi untuk menunjang aktivitas.

Anggapan bahwa anak-anak, khususnya usia sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), membutuhkan asupan minuman manis karena memiliki metabolisme tubuh yang lebih cepat juga masih banyak ditemukan. Padahal, kebiasaan tersebut perlu diluruskan, terutama di tengah meningkatnya perhatian terhadap risiko diabetes pada usia anak dan remaja.

1. Energi Tubuh Tidak Harus dari Minuman Manis

Ahli gizi yang, Esti Nurwanti, S.Gz., RD., MPH., Ph.D., dalam acara Morning Zone yang tayang di Youtube Okezone menjelaskan bahwa kebutuhan energi tubuh sebenarnya tidak harus dipenuhi melalui minuman manis. Energi diperoleh dari pola makan bergizi seimbang yang mencakup berbagai sumber zat gizi.

Menurut Esti, masih ada pemahaman di masyarakat bahwa minuman manis merupakan cara paling cepat untuk memperoleh energi. Salah satu contoh yang sering dijumpai adalah kebiasaan memberikan minuman manis kepada seseorang yang mengalami lemas atau pingsan.

Pengalaman tersebut kemudian membentuk persepsi bahwa tubuh selalu membutuhkan asupan gula agar tetap bertenaga. Padahal, kebutuhan energi sehari-hari dapat dipenuhi melalui makanan bergizi seimbang dan pilihan minuman yang lebih sehat.

Air putih, susu tanpa tambahan gula, maupun jus buah tanpa gula tambahan dapat menjadi alternatif sesuai kebutuhan.

Esti juga menyoroti kebiasaan masyarakat yang cenderung memilih teh manis dibandingkan minuman lain. Padahal, kandungan gula tambahan dalam teh manis perlu diperhatikan, terlebih jika dikonsumsi berulang kali dalam sehari.

Selain itu, masyarakat dapat mempertimbangkan sumber gula alami dari buah-buahan. Meski demikian, konsumsi buah utuh tetap lebih dianjurkan dibandingkan menjadikan jus sebagai pengganti air putih atau sumber energi utama.

“Memang, kita perlu memastikan bahwa asupan makanan sehari-hari sudah bergizi seimbang. Sebab, sumber energi tubuh sebenarnya berasal dari makanan bergizi seimbang, bukan semata-mata dari makanan atau minuman manis,” ujar Esti.

“Mungkin masih banyak orang yang berpikir demikian karena melihat seseorang yang pingsan kemudian diberikan minuman manis dan kondisinya bisa kembali membaik. Dari situ, muncul anggapan bahwa sesuatu yang manis merupakan sumber energi utama bagi tubuh,” lanjutnya.

“Padahal, untuk memenuhi kebutuhan cairan dan energi, ada berbagai pilihan lain yang bisa dikonsumsi. Misalnya, air putih, susu tanpa tambahan gula, atau jus buah tanpa gula tambahan,” jelas Esti.