Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Bahaya Keseringan Minum Teh Manis untuk Tubuh

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 11 April 2026 |12:41 WIB
Bahaya Keseringan Minum Teh Manis untuk Tubuh
A
A
A

JAKARTA - Teh manis merupakan salah satu minuman yang sudah melekat di masyarakat Indonesia. Minuman tersebut sudah seperti minuman wajib setiap hari, apalagi kenikmatannya lebih terasa jika diminum setelah makan atau saat cuaca panas dengan paduan es batu yang dingin.

Namun, sebaiknya Anda tidak terlalu sering mengonsumsi teh. Pakar sekaligus influencer kesehatan, dr. Aditya Surya Pratama, dalam unggahan videonya di Instagram menjelaskan bahwa terlalu sering minum teh setiap waktu bisa berbahaya bagi tubuh.

Sebab, teh sendiri memiliki zat yang bernama tanin dan polifenol yang bisa mengikat kandungan zat besi dari makanan yang kita cerna. Hal tersebut bisa terjadi pada siapa pun, baik anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang tua.

“Bukan hanya anak-anak, dewasa, remaja pun bisa kena. Jadi, teh itu mengandung senyawa alami yang bernama tanin dan polifenol. Zat ini bisa mengikat zat besi dari makanan di saluran cerna,” kata dr. Aditya dalam unggahan video di akun Instagramnya.

Ia menjelaskan bahwa memang ada studi yang menunjukkan, jika kita terlalu sering minum teh, zat besi dalam tubuh bisa menurun 50 hingga 70 persen yang akhirnya membuat gizi dari makanan tidak terserap secara optimal oleh tubuh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement