Mengenal Wisata Portimao, Kota Pesisir Portugal yang Siap Jadi Saksi Veda Ega dan Marc Marquez Menggila di MotoGP

KOTA Portimao di wilayah Algarve, Portugal, menjadi salah satu destinasi yang menarik perhatian dunia seiring penyelenggaraan ajang balap motor MotoGP. Tak hanya menawarkan pengalaman menyaksikan balapan kelas dunia, kota pesisir ini juga menyimpan beragam daya tarik wisata.

Ada pantai berpasir keemasan, kawasan pelabuhan yang indah, hingga bangunan bersejarah. Portimao menjadi tuan rumah MotoGP Portugal 2026 yang berlangsung pada 20-22 November 2026.

Balapan tersebut berlangsung di Autódromo Internacional do Algarve, sebuah sirkuit yang dikenal memiliki lintasan menantang dengan kontur naik-turun yang khas. Sirkuit ini tentu siap jadi saksi sejumlah pembalap top dunia, seperti Marc Marquez hingga rider kebanggaan Indonesia, Veda Ega Pratama, menggila pada akhir pekan ini.

Namun, berkunjung ke Portimao tentu tidak harus melulu soal motorsport. Kota yang berada di kawasan Algarve ini juga cocok menjadi tujuan liburan bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana pantai, wisata budaya, hingga kuliner khas Portugal.

1. Praia da Rocha, Pantai Ikonik Portimao

Dilansir dari laman Visit Portugal, salah satu destinasi yang wajib dikunjungi ketika berada di Portimão adalah Praia da Rocha. Pantai ini terkenal dengan hamparan pasir keemasan, air laut yang jernih, serta formasi tebing batu kapur yang menjadi ciri khas pesisir Algarve.

Praia da Rocha menawarkan pemandangan laut Atlantik yang memukau. Wisatawan dapat berjalan santai di sepanjang pantai, menikmati matahari, hingga menghabiskan waktu di sejumlah kafe dan restoran di kawasan sekitarnya. Pantai ini juga menjadi salah satu lokasi favorit untuk menikmati suasana matahari terbenam.

2. Marina de Portimao, Menikmati Suasana Pelabuhan

Bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana kota pesisir, Marina de Portimão bisa menjadi pilihan menarik. Kawasan marina ini dipenuhi kapal pesiar dan perahu yang berlabuh dengan latar belakang bangunan berwarna-warni. Suasananya semakin hidup dengan kehadiran restoran, kafe, dan berbagai fasilitas wisata.

Selain berjalan-jalan, pengunjung juga dapat menjadikan marina sebagai titik awal untuk mengikuti perjalanan menggunakan kapal menyusuri garis pantai Algarve. Dari laut, wisatawan bisa melihat formasi bebatuan dan pantai-pantai yang sulit dijangkau melalui jalur darat.