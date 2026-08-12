Rekomendasi Destinasi Wisata Sejarah, Saksi Perjuangan Kemerdekaan Indonesia

JAKARTA - Mendekati hari ulang tahun Republik Indonesia, wisata sejarah jadi salah satu pilihan tempat liburan yang pas dan ramai dikunjungi. Jalan-jalan ke tempat bersejarah bisa jadi cara menghargai jasa para pahlawan yang sudah berjuang merebut kemerdekaan.

Di Jakarta, ada beberapa objek wisata bersejarah yang seru untuk dijelajahi. Setiap tempat menyimpan cerita dan nilai perjuangan yang amat berharga.

Nah, ini dia 5 tempat wisata sejarah yang jadi saksi bisu perjuangan bangsa melawan penjajah:

1. Tugu Proklamasi

Tugu Proklamasi adalah salah satu tempat paling bersejarah di Indonesia. Di sinilah Ir. Soekarno, didampingi Moh. Hatta, membacakan teks proklamasi yang menandai kemerdekaan Indonesia.

Dulu, tempat ini merupakan kediaman Sang Proklamator sendiri di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56, Jakarta. Soekarno membacakan naskah proklamasi tepat di teras rumahnya.