Iko Uwais Pamer Silat di Depan Presiden Prabowo

Iko Uwais Pamer Silat di Depan Presiden Prabowo (Foto: Okezone)

JAKARTA - Aktor laga Iko Uwais turut meramaikan pertunjukan dan hiburan selepas Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI ke-80 di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025).

Dari pantauan siaran langsung, terlihat Iko Uwais turut tampil ke halaman Istana Merdeka. Ia terlihat mengenakan baju pangsi, celana batik dan ikat kepala seperti udeng.

Ke hadapan Prabowo, Iko Uwais bersama pesilat Indonesia, Eko Wahyudi, memberi salam namaste seperti bentuk hormat. Setelahnya, Iko Uwais dan Eko Wahyudi melakukan gerakan silat.

Musik yang mengiringi, pertunjukan Iko dan Eko nikmat dilihat. Beberapa pesilat lainnya, terlihat mengikuti gerakan Iko dan Eko.

Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto telah bertindak sebagai inspektur peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025).

Momen ini, kali pertama Prabowo memimpin jalannya Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka selepas terpilih menjadi Presiden pada 2024 silam.