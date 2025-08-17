Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Iko Uwais Pamer Silat di Depan Presiden Prabowo

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 17 Agustus 2025 |12:04 WIB
Iko Uwais Pamer Silat di Depan Presiden Prabowo
Iko Uwais Pamer Silat di Depan Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Aktor laga Iko Uwais turut meramaikan pertunjukan dan hiburan selepas Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI ke-80 di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025).

Dari pantauan siaran langsung, terlihat Iko Uwais turut tampil ke halaman Istana Merdeka. Ia terlihat mengenakan baju pangsi, celana batik dan ikat kepala seperti udeng.

Ke hadapan Prabowo, Iko Uwais bersama pesilat Indonesia, Eko Wahyudi, memberi salam namaste seperti bentuk hormat. Setelahnya, Iko Uwais dan Eko Wahyudi melakukan gerakan silat.

Iko Uwais

Musik yang mengiringi, pertunjukan Iko dan Eko nikmat dilihat. Beberapa pesilat lainnya, terlihat mengikuti gerakan Iko dan Eko.

Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto telah bertindak sebagai inspektur peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025).

Momen ini, kali pertama Prabowo memimpin jalannya Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka selepas terpilih menjadi Presiden pada 2024 silam.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184210//presiden_prabowo_subianto-ydBY_large.jpg
Prabowo Prioritaskan Pemerataan Digitalisasi Pendidikan hingga Daerah 3T
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184191//prabowo-RGSn_large.jpg
Pesan Prabowo untuk Murid Seluruh Indonesia: Hormati Guru dan Cintai Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184169//prabowo-rLQu_large.jpg
Prabowo: 1 Juta Panel Interaktif Akan Dipasang di Sekolah Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184151//prabowo-FBMU_large.jpg
Prabowo Bertemu Dasco di Istana, Bahas Politik hingga Keamanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184131//dirut_pln-59hX_large.jpg
Prabowo Mendadak Panggil Dirut PLN ke Istana, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/624/3184124//mendikdasmen-yKX5_large.jpg
Mendikdasmen: Digitalisasi Pembelajaran Sudah 75%
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement