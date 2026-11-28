Ternyata Handuk Mandi Tak Boleh Dipakai Terlalu Lama, Ini Batas Ideal Sebelum Dicuci

HANDUK mandi menjadi salah satu perlengkapan yang digunakan setiap hari untuk menjaga kebersihan tubuh setelah mandi. Namun, tidak sedikit orang yang menggunakan handuk yang sama berulang kali sebelum akhirnya mencucinya.

Kebiasaan ini sering dianggap tidak bermasalah karena handuk hanya digunakan untuk mengeringkan tubuh yang sudah bersih setelah mandi. Padahal, handuk mandi dapat menjadi tempat berkembangnya berbagai mikroorganisme, termasuk bakteri dan jamur.

Hal ini terjadi karena handuk menyerap banyak air dan membutuhkan waktu cukup lama untuk mengering. Kondisi lembap tersebut dapat menjadi lingkungan yang mendukung pertumbuhan mikroorganisme, terutama jika handuk tidak dikeringkan dengan baik setelah digunakan.

Selain itu, sel kulit mati yang terlepas saat mandi juga dapat menempel pada permukaan handuk. Akibatnya, handuk yang terlihat bersih belum tentu sepenuhnya bebas dari kotoran dan mikroorganisme.

1. Seberapa Sering Handuk Mandi Harus Dicuci?

Dilansir dari Health Line, untuk menjaga kebersihan dan mencegah pertumbuhan mikroorganisme, handuk mandi sebaiknya dicuci setelah digunakan sebanyak tiga kali. Rekomendasi tersebut juga sejalan dengan anjuran The Cleaning Institute. Artinya, jika seseorang mandi setiap hari, handuk perlu dicuci sekitar dua kali dalam seminggu.

Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan handuk benar-benar kering sebelum digunakan kembali. Setelah mandi, handuk sebaiknya digantung di tempat yang memiliki sirkulasi udara baik agar tidak terus-menerus berada dalam kondisi lembap.

Sementara itu, waslap atau kain kecil yang digunakan untuk menggosok dan membersihkan tubuh saat mandi sebaiknya dicuci setiap kali selesai digunakan. Setelah dicuci, kain tersebut juga perlu dikeringkan dengan baik.

2. Kondisi yang Mengharuskan Handuk Lebih Sering Dicuci

Meski handuk mandi umumnya masih bisa digunakan hingga tiga kali sebelum dicuci, ada beberapa kondisi yang membuat frekuensi pencucian perlu ditingkatkan. Pertama, handuk yang terkena cairan tubuh sebaiknya langsung dicuci setelah satu kali penggunaan.

Kedua, handuk yang digunakan untuk menyerap keringat setelah berolahraga juga perlu dicuci setiap kali selesai digunakan. Terlebih jika handuk dibiarkan dalam kondisi basah di dalam tas olahraga selama beberapa jam.

Ketiga, handuk yang disimpan di kamar mandi dengan kondisi lembap dan tidak bisa mengering sepenuhnya sebaiknya dicuci setelah satu kali penggunaan.

Selain itu, orang yang memiliki eksim atau kulit sensitif juga disarankan lebih sering mencuci handuk. Mencuci handuk setiap selesai digunakan dapat membantu mengurangi paparan mikroorganisme dan mencegah iritasi kulit semakin parah.