Kasus Pengeroyokan Siswi di Malang, Kementerian PPPA: Dampak Perundungan Ini Luar Biasa

JAKARTA – Berkaca terhadap kasus meninggalnya SNIP (17), siswi kelas XII salah satu SMA negeri di Kota Malang, Jawa Timur, yang diduga menjadi korban perundungan dan penganiayaan oleh sejumlah remaja perempuan, menjadi pengingat bahayanya aksi tindakan tersebut.

Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Titi Eko Rahayu, mengungkapkan bahwa kasus perundungan di kalangan anak dinilai meninggalkan dampak serius yang tidak hanya melukai fisik. Dampaknya juga menghantam kondisi psikis hingga kehidupan sosial korban.

1. Dampak Perundungan

Titi menegaskan, penanganan dampak perundungan tidak bisa dilakukan secara setengah-setengah. Oleh karena itu, proses pendampingan dan pemulihan bagi korban harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, agar korban benar-benar pulih dari trauma yang dialaminya.

"Dampak perundungan ini luar biasa. Tidak hanya fisik ya, psikis juga ya kan, bahkan dampak sosialnya. Nah, itu makanya pendampingannya, pemulihannya harus komprehensif dan berkelanjutan," ujar Titi saat dihubungi iNews Media Group, Sabtu (28/11/2026).

Selain itu, Titi menekankan pentingnya membangun ketahanan mental dan kesadaran kolektif pada diri anak. Menurutnya, setiap anak perlu dibekali keberanian untuk menolak segala bentuk kekerasan, baik sebagai korban, pelaku, maupun penonton yang membiarkan perundungan terjadi.

"Sehingga dia bisa nanti mampu untuk mengatakan bahwa 'saya tidak mau jadi korban, saya tidak mau menjadi pelaku, dan saya tidak akan menjadi pembiar ketika melihat ada indikasi kekerasan," jelasnya.