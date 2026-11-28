Kementerian PPPA Kawal Proses Hukum Kasus Pengeroyokan Siswi SMA di Malang, Beri Pendampingan Psikologis ke Keluarga

JAKARTA – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) turut prihatin atas kematian SNIP (17), siswi kelas XII salah satu SMA negeri di Kota Malang, Jawa Timur. Korban diduga tewas setelah mengalami perundungan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh teman-temannya.

Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA, Titi Eko Rahayu, memastikan pihaknya akan mengawal penuh proses hukum kasus perundungan disertai kekerasan fisik tersebut agar berjalan transparan dan tegas. Langkah ini ditujukan terhadap keempat tersangka Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) berinisial CAN (16), SP (16), IDH (16), dan WRLI (16).

"Tentu kami fokus pada proses hukum ini tentu berjalan secara transparan dan tegas ya itu yang harus kami pastikan gitu," ujar Titi saat dihubungi iNews Media Group pada Sabtu, (28/11/2026).

1. Perlindungan Anak Hal Mutlak

Titi menekankan bahwa perlindungan anak merupakan hak mutlak yang tidak boleh terabaikan. Dengan begitu, segala bentuk tindak kekerasan yang berujung merenggut nyawa anak sangat tidak dibenarkan.

"Kan seharusnya tidak ada anak yang seharusnya kehilangan nyawa karena kekerasan gitu kan," terangnya.

Sebagai langkah penanganan awal, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Malang. Selain mendukung proses penyelidikan melalui pemeriksaan forensik, tim KemenPPPA juga telah diterjunkan untuk memulihkan kondisi mental orang tua korban.

"Nah, kami sudah berkoordinasi dengan UPTD Kota Malang gitu ya waktu itu dan langsung dilakukan forensik ya, pemeriksaan forensik dan juga pendampingan psikologis bagi orang tua korban juga sudah dilakukan ya kan," jelasnya.