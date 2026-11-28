Tragedi Pengeroyokan Siswi di Malang hingga Tewas, KPAI Imbau Orangtua dan Lembaga Pendidikan Perkuat Pengawasan Anak

MALANG – Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Diyah Puspitarini, mengimbau seluruh orangtua dan lembaga pendidikan di Indonesia lebih bertanggung jawab dalam memberikan pola asuh dan pengawasan lebih kepada anak.

Hal ini menyusul terjadinya kasus kematian SNIP (17), siswi kelas XII salah satu SMA negeri di Kota Malang, Jawa Timur. SNIP diduga menjadi korban bullying atau perundungan dan penganiayaan oleh teman-temannya.

1. Interaksi Antarkelompok

Menurutnya, kejadian itu bermula dari interaksi antarkelompok di lingkungan sekolah. Sementara, pola pengasuhan keluarga dan pengawasan masyarakat dinilai belum berjalan optimal.

"Kejadian ini memerlukan tanggung jawab orang tua, masyarakat dan lembaga pendidikan karena kejadian utama berawal dari kelompok interaksi di sekolah, pengasuhan orang tua, dan pengawasan masyarakat yang belum optimal," tulis Diyah saat dihubungi iNews Media Group pada Sabtu, (28/11/2026).

Diyah mengaku telah menjalin koordinasi dengan PPA PPO Polda Jawa Timur untuk memberikan pendampingan khusus dalam penanganan kasus tersebut.

"KPAI telah berkoordinasi dengan PPA PPO Polda Jawa Timur untuk asistensi khusus kasus ini dengan perlindungan anak tentu memperhatikan kondisi anak korban yg meninggal dunia," jelasnya.