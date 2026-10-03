Kisah Cinta Marc Marquez dengan Gemma Pinto, Pembalap Bintang yang Baru Menang Sprint Race MotoGP Jepang 2026

MARC Marquez kembali mencuri perhatian setelah tampil sebagai pemenang Sprint Race MotoGP Jepang 2026 yang berlangsung di Sirkuit Motegi, Sabtu (3/10/2026) siang WIB. Pembalap Ducati Lenovo itu berhasil finis terdepan setelah mengambil alih posisi Jorge Martin sejak awal balapan.

Kemenangan tersebut juga membuat persaingan perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026 semakin ketat. Marc kini hanya terpaut tujuh poin dari Jorge Martin di klasemen sementara, setelah sebelumnya berjarak 12 poin.

Di luar lintasan, kehidupan pribadi Marc Marquez juga kerap menjadi perhatian. Salah satu sosok yang selalu berada di sisinya adalah Gemma Pinto, perempuan yang telah menjadi kekasihnya sejak 2023.

1. Kisah Cinta Marc Marquez dan Gemma Pinto

Marc Marquez dan Gemma Pinto diketahui mulai menjalin hubungan pada 2023. Keduanya kemudian mulai terbuka mengenai hubungan mereka kepada publik pada Mei tahun yang sama.

Seiring berjalannya waktu, Marc dan Gemma semakin sering terlihat menghabiskan waktu bersama, baik dalam perjalanan liburan, acara keluarga maupun ketika mendampingi Marc menjalani kompetisi MotoGP.

Hubungan keduanya pun telah berjalan selama sekitar tiga tahun. Pada 2026, keduanya merayakan perjalanan hubungan tersebut dengan menunjukkan sejumlah momen kebersamaan melalui media sosial.

2. Gemma Pinto Setia Mendampingi Marc di Balik Layar

Gemma bukan pembalap, tetapi cukup sering terlihat memberikan dukungan kepada Marquez ketika sang kekasih berlaga. Pada September 2026, Gemma bahkan terlihat bersama Roser Alenta, ibu Marc, di sela-sela gelaran MotoGP Aragon 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Gemma mengungkapkan bahwa dirinya lebih suka berada di balik layar dan tidak terlalu banyak berbicara mengenai hubungan mereka kepada media. Namun, ia tetap memberikan gambaran mengenai sosok Marquez yang dikenalnya secara dekat.

Menurut Gemma, Marquez merupakan orang yang percaya bahwa seseorang harus terus berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan. Pernyataan tersebut disampaikannya ketika berbicara mengenai perjuangan Marc kembali tampil kompetitif di MotoGP.