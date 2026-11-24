Studi: Jalan Kaki 5 Menit Setiap Jam Bisa Jaga Gula Darah Tetap Stabil

JAKARTA - Jalan kaki singkat di sela-sela aktivitas ternyata punya manfaat untuk kesehatan. Sebuah penelitian terbaru menemukan bahwa membagi jalan kaki singkat menjadi beberapa sesi sepanjang hari mampu mengontrol gula darah dibandingkan berjalan kaki selama satu sesi panjang.

Dilansir dari Medical News Today, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Obesity tersebut melibatkan 30 orang dewasa dengan berat badan berlebih atau obesitas yang memiliki kebiasaan duduk lebih dari enam jam sehari.

Peneliti membagi peserta menjadi dua kelompok selama enam minggu. Kelompok pertama diminta melakukan jalan kaki cepat dalam beberapa sesi singkat sepanjang hari, sedangkan kelompok kedua melakukan jalan kaki cepat selama 45 menit sekaligus.

Kedua kelompok sama-sama menargetkan total aktivitas jalan kaki selama 45 menit sehari, lima hari dalam seminggu. Perbedaannya terletak pada pembagian waktu aktivitas tersebut.

Hasilnya, kelompok yang melakukan jalan kaki singkat secara berkala menunjukkan perbaikan pada beberapa indikator pengaturan gula darah.