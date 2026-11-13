3 Kebiasaan Sehari-Hari Ini Ternyata Bisa Bikin Gula Darah Naik

JAKARTA – Gula darah atau glukosa darah merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Pada orang yang tidak menderita diabetes, tubuh umumnya dapat mengatur kadar gula darah secara lebih efektif.

Namun, pada orang dengan pradiabetes atau diabetes, tubuh mengalami kesulitan menjaga kadar glukosa dalam rentang yang sehat.

Ahli gizi sekaligus spesialis perawatan dan edukasi diabetes bersertifikat, Vandana Sheth, menjelaskan bahwa kadar gula darah sebenarnya dapat naik dan turun sepanjang hari. Kondisi tersebut merupakan hal yang normal.

“Ketika kamu menderita pradiabetes atau diabetes, tubuh akan kesulitan menjaga glukosa dalam kisaran yang sehat. Kadar glukosa juga sangat normal jika naik dan turun sepanjang hari. Tujuannya bukanlah menjaga kadar gula darah agar benar-benar datar,” jelas Sheth seperti dilansir dari Eating Well, Jumat (13/11/2026).

Menurutnya, kadar gula darah perlu dijaga agar tidak terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Untuk itu, kamu perlu memahami kebiasaan sehari-hari yang bisa bikin gula darah naik, seperti berikut ini.

1. Kebiasaan Minum Kopi pada Pagi Hari

Kopi memang memiliki sejumlah manfaat kesehatan. Bahkan, konsumsi kopi secara rutin dikaitkan dengan risiko diabetes tipe 2 yang lebih rendah. Namun, waktu minum dan bahan tambahan dalam kopi ternyata bisa memengaruhi kadar gula darah.