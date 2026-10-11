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Benarkah Makan Bawang Merah Bikin Gula Darah Stabil? Ini Kata Ahli Gizi

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 11 Oktober 2026 |12:05 WIB
Benarkah Makan Bawang Merah Bikin Gula Darah Stabil? Ini Kata Ahli Gizi
Ilustrasi makan bawang merah mentah. (Foto: dok jcomp/Magnific)
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JAKARTA - Bawang merah mentah bukan cuma bisa menambah cita rasa makanan, tetapi juga dipercaya punya manfaat kesehatan. Salah satunya bawang merah mampu menjaga kadar gula darah tetap stabil. 

Melansir Verywell Health, beberapa penelitian menunjukkan bahwa bawang merah memiliki campuran antioksidan, sehingga mampu meningkatkan sensitivitas insulin dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Meski begitu, bukti ilmiah yang tersedia masih terbatas, sehingga manfaat ini belum bisa dipastikan sepenuhnya.

Nah, untuk memastikannya, yuk ulik secara lebih lanjut soal kaitan bawang merah dan gula darah. 

Bawang Merah Mentah Tingkatkan Sensitivitas Insulin

Insulin merupakan hormon yang bisa memindahkan gula dari aliran darah ke dalam sel untuk digunakan sebagai energi. Sementara itu, sensitivitas insulin menggambarkan seberapa baik sel-sel tubuh merespons hormon tersebut.

Jika sel tubuh kurang merespons insulin, kondisi ini disebut resistansi insulin. Akibatnya, gula bisa menumpuk di dalam darah.

Sejumlah penelitian kecil telah mengamati hubungan antara konsumsi bawang dan pengendalian gula darah. Salah satu penelitian menemukan bahwa orang yang mengonsumsi 100 gram bawang merah mentah mengalami penurunan kadar gula darah empat jam setelah mengonsumsinya. Namun, penelitian tersebut belum memastikan apakah efeknya bertahan lebih lama atau apakah sensitivitas insulin mereka benar-benar meningkat.

Penelitian lain mengamati kelompok yang mengonsumsi 100–160 gram per hari menunjukkan hasil pengukuran gula darah dan resistansi insulin yang lebih baik dibandingkan kelompok yang mengonsumsi 30–40 gram per hari.

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