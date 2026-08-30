Benarkah Bawang Merah Bisa Redakan Demam Anak? Dokter Ungkap Faktanya

JAKARTA — Praktik mengoleskan parutan bawang merah yang dicampur minyak ke tubuh anak saat mengalami demam sudah menjadi tradisi turun temurun di Indonesia. Metode tradisional ini diyakini sebagian besar orang tua efektif meredakan panas pada anak secara cepat.

Dokter Spesialis Anak sekaligus edukator kesehatan, dr. Leonirma Tengguna dalam utas di akun Threads miliknya memaparkan bahwa secara ilmiah bawang merah memang memiliki kandungan yang dapat membantu menurunkan suhu tubuh.

Hal ini terjadi karena senyawa dalam bawang merah mampu memperlebar pembuluh darah (vasodilatasi), sehingga proses pelepasan panas dari tubuh berlangsung lebih cepat.

“Dan ternyata bawang merah emang bisa dong buat nurunin demam, walaupun gak 100 persen aman. Udah banyak jurnal yang ngebahas kalo cara ini bisa efektif untuk turunin demam soalnya bawang merah bisa ngelebarin pembuluh darah yang bisa membantu supaya panas cepet turun,” kata dr. Leonirma, dikutip Minggu (30/8/2026).

Bawa Efek Samping pada Kulit Anak

Meski terbukti secara ilmiah dapat menurunkan demam, ia menegaskan dirinya tidak merekomendasikan metode ini untuk diterapkan pada balita maupun pasien anak. Pasalnya, bahan alami ini menyimpan risiko efek samping yang cukup serius pada kulit anak yang cenderung masih sangat sensitif.